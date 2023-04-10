Juventus’un kötü formu devam eden Sırp golcüsü, sürpriz bir kararın altına imza attı.

Büyük umutlarla transfer olduğu Juventus’ta bu sezon forma giydiği 31 maçta 11 golde kalan Sırp santrfor Dusan Vlahovic, ilginç bir adım atarak Instagram hesabını kapattı.

Son golünü 16 Mart’ta oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında Freiburg’a atan Vlahovic, 7 Şubat’ta oynanan Salernitana karşılaşmasından bu yana Serie A’da gol sevinci yaşayamamıştı.

Son sekiz maçı gol atamadan ve asist yapamadan tamamlayan Vlahovic’in Instagram hesabını kötü formu nedeniyle mi yoksa başka bir sebepten ötürü mü kapattığı ise şu ana dek netlik kazanmadı.

İki milyon takipçisi vardı

Instagram hesabını kapamadan önce iki milyon takipçiye sahip olan 23 yaşındaki Vlahovic takımının Cumartesi günü oynadığı Lazio maçında ayak bileğinden sakatlanmıştı.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fiorentina’dan Juventus’a 82 milyon euro karşılığında transfer olan Vlahovic, yeni takımıyla oldukça umut verici bir başlangıç yapmıştı.

Çok sayıda futbol otoritesi sezonu 29 golle tamamlayan Vlahovic’in nokta transfer olduğunu belirtilirken, Juventus’un uzun yıllar boyunca yeni bir golcü aramaya ihtiyaç duymayacağı yorumları dikkatleri çekmişti.