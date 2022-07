Juventus'un yeni transferi Di Maria, alçakgönüllü davranıyor: "Yıldız değilim"

Di Maria'nın Katar'daki Dünya Kupası için daha iyi durumda olması bekleniyor.

Arjantinli oyuncu Angel Di Maria, Juventus ile ilk maçına "Chivas" karşısında çıkarken İtalyan ekibi 2-0 galip geldi.

Di Maria, 45 dakika sahada kalırken iyi bir performans gösterdi.

Di Maria kendisini Juventus için en önemli transfer olarak görmüyor.

22-23 sezonunun en önemli oyuncularından biri olarak İtalya'ya gelen Arjantinli, Manchester United, Real Madrid ve Paris Saint Germain gibi önemli takımların formalarını giydi. Dev takımların formasını giyse de kendini ön plana atmaktan çekindi.

Ne söylendi?

Di Maria'ya çok fazla sorumluluk hissedip hissetmediği sorulduğunda, gülerek yanıtladı: "Ben bir yıldız oyuncusu değilim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya, Juve'nin her şeyi yeniden kazanmasını sağlamaya yardımcı olmaya geldim. Oynadığım her takımda yaptığım gibi katkımı vereceğim” dedi Zona Deportiva US'e.

"İtalya'ya gelmek kariyerim adına çok önemli. Bulunduğum her ülkede en iyi takımlarda bulundum, bu da hala harika bir seviyede olduğum anlamına geliyor."

Di Maria, Juventus'u zirveye taşımak istiyor

"Hedef 'Juve'yi zirveye çıkarmak, her şeyi kazanmak. En iyi şekilde rekabet etmek önemli. İtalya'da futbol bence biraz daha taktik, daha agresif bu yüzden mümkün olduğunca çabuk adapte olmak önemli.

Juventus, Serie A'daki ilk maçını Austos'un 15'inde Juventus Stadı'nda Sassuolo ile oynayacak. Di Maria'nın Katar'daki Dünya Kupası için daha iyi durumda olması bekleniyor.

