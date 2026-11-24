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Bir yanda geleceğe ve ocak ayındaki transfer dönemine bakan, Luciano Spalletti için gerçek bir santrfor alma hedefini açıkça ortaya koyan bir Juventus var. Diğer yanda ise bugüne ve rakamlara bakıldığında kadrodaki iki santrfordan biri olan Nick Woltemade'nin takımın performansı için artık vazgeçilmez hâle geldiğini gören bir Juventus.

Transfer döneminin son gününde kiralık olarak gelen Alman forvet sahaya çıktığında Juventus'un performansı yükseliyor ve takım hücumda da daha tehlikeli hâle geliyor. Üstelik Tuttosport'a göre Newcastle, sezon sonunda oyuncunun indirimli bir bedelle kalıcı transferine kapıyı açtı.

RAKAMLAR: Peki Woltemade gerçekten bu takıma fark yaratan katkıyı sağlıyor mu? 2002 doğumlu forvetin ilk 11'de başladığı yedi maçta Juventus şu ana kadar ya kazandı ya da en azından berabere kaldı: Beş galibiyet aldı, Fiorentina ve Rennes karşısında ise berabere kaldı. İlk 11'de başlamadığı maçlarda galibiyet sayısı yalnızca ikiye düştü. Bunların sonuncusunda galibiyete, Woltemade'nin ikinci yarıda oyuna girmesi katkı sağladı.

Yine Tuttosport'un aktardığı verilere göre Juventus, Woltemade sahadayken ortalama 38 dakikada bir gol atıyor; o yokken bu süre 111 dakikaya çıkıyor. Onunla maç başına 1,5 net gol pozisyonu yaratan takım, onsuz 0,4'te kalıyor. Kaleyi bulan şut ortalaması en az 17,5'e ulaşırken, Woltemade olmadan 13'e düşüyor. Buna bağlı olarak beklenen gol ortalaması da onunla 1,8, onsuz 1,1.

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TAKIM ARKADAŞLARINA KATKISI: Fiziği buna elverse de Spalletti'nin istediği, fizik gücüyle oynayan santrfor olmayabilir. Ancak Woltemade, takım arkadaşlarının üzerindeki baskıyı azaltıp onları daha tehlikeli hâle getirerek bütün takıma yardımcı oluyor. Alman oyuncu, rakip stoperlerden en az birini sürekli meşgul ederek Kolo Muani'nin veya kanat oyuncularının girebileceği boşluklar yaratıyor. Sahadaki derinliği görüp arkadaşlarına top indiriyor ve asist yapıyor. Hava toplarındaki bilinen sıkıntılarına rağmen duran toplarda da takım arkadaşlarının daha az zorlayıcı markajlarla karşılaşmasını sağlıyor.

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ANLAŞMANIN ŞARTLARI: Woltemade'nin yaz transfer döneminin son gününde, son anda Torino'ya geldiğini hatırlatmak gerek. Oyuncu, 500 bin avroluk bonusların eklenebileceği 3,6 milyon avroluk bir bedelle kiralandı. Ekonomik açıdan çok da ağır olmayan bu geçici transfer, mevcut hâliyle geleceğe yönelik bir plan için imkân sunmuyor.

Geçen 1 Eylül'de yayımlanan açıklama şöyleydi: "Juventus Football Club S.p.A., Nick Woltemade'nin sportif haklarını 30 Haziran 2027'ye kadar geçici olarak almak üzere Newcastle United FC ile anlaşmaya vardığını duyurur. Anlaşma kapsamında 2,8 milyon avro bedel ve 0,8 milyon avro tutarında ek masraf ödenecektir. Bu bedel, oyuncunun sportif faaliyet sözleşmesi süresince belirli sportif hedeflere ulaşılması hâlinde 0,5 milyon avroyu aşmayacak şekilde artırılabilir".

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NEWCASTLE İNDİRİMLİ SATIŞA AÇIK: Yine de kesin konuşmamak gerekiyor. Newcastle, Stuttgart'tan yaklaşık 75 milyon avroya Premier Lig'e gelen Alman golcünün geleceğini bir süredir değerlendiriyor. Transferin gerçekleştiği 2025 yazından bir buçuk yıl sonra İngiliz kulübünün düşüncesi, sezon sonunda oyuncuyla kalıcı olarak yollarını ayırmak.

Bu nedenle Tuttosport'a göre Newcastle, yazın yapılan anlaşmada bir satın alma opsiyonu bulunmasa da Woltemade'nin kalıcı transferi için şimdiden görüşülebileceğini Juventus'a bildirdi. Bu, mevcut anlaşmadaki bir opsiyonun kullanılması değil, İtalyan kulübünün çok daha kolay karşılayabileceği indirimli bir bedelle yapılacak bir transfer olacak.



Juventus, hem sosyal medyada bir idole ve aynı zamanda bir meme'e dönüşen "Bremen Devi"nin sezonun kalanındaki performansını hem de Spalletti'nin sezonunun nasıl ilerleyeceğini değerlendirecek. Juventus'un oyuncu satmadan kapsamlı bir transfer hamlesi yapabilmesi, ancak Şampiyonlar Ligi'ne dönmesi hâlinde mümkün olacak.