İtalyan futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olan Nicolo Zaniolo'nun çocukken yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Dokuz sezonluk şampiyonluk serisinin sona ermesinin ardından son iki sezondur ligi istediği konumda tamamlayamayan ve yeni sezona büyük bir transfer operasyonuyla hazırlanan Juventus, Roma forması giyen Nicolo Zaniolo için girişimlerini sürdürüyor. İtalyan futbolunun yeni yıldızının çocukluğunda yaptığı paylaşımlar da Juventus taraftarı olduğunu gösteriyor.

Jose Mourinho'nun yönetiminde UEFA Konferans Ligi'ni kazanan Roma ile 2024'e dek kontratı bulunan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservis bedeli 50-60 milyon euro aralığında belirlenirken, Juventus yönetimi bu miktarı düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, takımıyla antrenmanlarını sürdüren oyuncu, taraftarlardan da yoğun bir ilgi görüyor.

"Mourinho'yu unutun!"

Roma taraftarlarının takımdan ayrılmaması yönünde büyük bir baskı yaptığı Zaniolo, şimdilik bu talepleri geri cevapsız bıraktı. Oyuncunun 2013 yılında henüz 14 yaşındayken yaptığı paylaşımlar ise İtalya'da spor basınının gündemine oturdu. Daha önce Fiorentina ve Inter formaları da giyen Zaniolo'nun çocukken Juventus taraftarı olması dikkat çekti.

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Çocukken yaptığı paylaşımda şu andaki teknik direktörü Mourinho'nun unutulması gerektiğini belirten ve Antonio Conte'ye olan hayranlığıyla sevgisini gizlemeyen Zaniolo'nun bu paylaşımlarını profesyonel bir futbolcu olduktan sonra da silmemesi ilginç bir durumu beraberinde getirdi. Zaniolo bu sezon Mourinho yönetiminde 42 maça çıkarken, sekiz gol atmıştı.

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