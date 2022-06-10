Juventus ile yeni kontrat üzerine görüşen ancak henüz anlaşamayan De Ligt, Manchester United'ın başına geçen eski teknik direktörünü övdü.

Juventus'un adı transfer söylentileriyle anılan Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt, Manchester United'ın başına geçen eski teknik direktörü Erik ten Hag'ı övdü.

Ten Hag'ın futbolu çok sevdiğini ve Manchester United'ı bulunduğu seviyeden yukarıya taşıyacağını belirten De Ligt, United'ın eski hocasını tercih ederek doğru bir adım attığını söyledi.

Ne söylendi?

"Ten Hag işini ve çalışmayı çok seven biri. Takımının daha iyi oynaması için her şeyi yapıyor. Gerçekten de ayrıntılara çok önem veriyor. Bu durum onu hem oyuncularını hem de takımını geliştiren iyi bir antrenör haline getiriyor. Başarılı olabilmek için gereken birçok şeye sahip ve Manchester United'da neler yapacağını hep beraber bekleyip, göreceğiz"

Ten Hag yönetiminde Ajax'ın vazgeçilmez oyuncularından biri olan De Ligt, 2018-2019 sezonunda Hollana ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamıştı. Son 16 turunda Real Madrid'i, çeyrek finalde ise Juventus'u turnuvanın dışına iten Ajax, yarı finalde ise İngiliz ekibi Tottenham'a deplasman golü avantajı nedeniyle elenmekten kurtulamamıştı.

Yarı finalin ardından 85 milyon euro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer olan De Ligt, Serie A'da forma giydiği üç sezonda bir şampiyonluk elde ederken, Juventus teknik direktörlerinin en güvendiği savunma oyuncuları arasında yer almıştı.

Büyük bir tecrübeye sahip olmasına rağme henüz 22 yaşında olan De Ligt, bir süredir takımıyla yeni sözleşme görüşmelerinde bulunuyordu.

Daha fazla okuma