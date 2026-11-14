Juventus'un Sarr'ın bonservisini alması uzak ihtimal: Şartlar ve millî takımda yaptığı asist

Senegal formasıyla 19 dakika sahada kalan Juventuslu Pape Matar Sarr, Juventus formasıyla şu ana kadar 6 maça çıktı. Juventus'un oyuncuyu zorunlu olarak satın almasını gerektiren koşullar ise henüz oluşmuş görünmüyor.

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Juventus'un orta saha oyuncusu Sarr, Patrick Vieira'nın çalıştırdığı milli takımın Sudan'ı 4-1 mağlup ettiği maçta forma giydi ve 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki bu karşılaşmada sınırlı süre almasına rağmen iz bırakmayı başardı. Son 19 dakikada oyuna giren Sarr, bir asist yaptı (Mboup'un 86. dakikadaki golünde).

Sarr, şu ana kadar Juventus formasıyla Luciano Spalletti'nin takımının oynadığı 15 maçın 6'sında görev aldı (bu maçların 11'i Serie A'da, 4'ü Avrupa Ligi'nde oynandı). Sezon bugün sona erseydi, Sarr ve Juventus, kulübün Senegalli oyuncunun bonservisini satın alma zorunluluğunun doğması için gereken koşulları yerine getirmiş olmayacaktı. Hatırlatalım: Koşullar, Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne veya Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanması (Konferans Ligi bu kapsama dahil değil) ve Sarr'ın Juventus'un bu sezon tüm kulvarlarda oynayacağı maçların %50'sinde forma giymesi.

Juventus ile Tottenham arasında 2002 doğumlu orta saha oyuncusuna ilişkin yapılan anlaşmanın şartlarını hatırlatalım: "Juventus Football Club S.p.A., futbolcu Pape Matar Sarr'ın sportif haklarının 30 Haziran 2027'ye kadar geçici olarak devralınması için Tottenham Hotspur FC ile 2,5 milyon avro bedel ve buna ek olarak 0,3 milyon avro tutarında yan giderler karşılığında anlaşmaya vardığını duyurur. Anlaşma ayrıca Juventus'a oyuncunun sportif haklarını kalıcı olarak satın alma opsiyonu tanımakta ve 2026/2027 sezonunda belirli koşulların gerçekleşmesi hâlinde bu satın almayı zorunlu kılmaktadır. Olası kalıcı transfer için belirlenen bedel, üç mali yıl içinde ödenecek 27,5 milyon avrodur".

Sezonun ilerleyen bölümünde Sarr'ın daha fazla forma şansı ve süre bulup bulamayacağını, maçların %50'sinde oynayıp oynamayacağını ve Juventus'un (Sarr dahil) ikinci koşulu, yani 2027-28 sezonu için Şampiyonlar Ligi'ne veya Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmayı sağlayıp sağlayamayacağını göreceğiz.