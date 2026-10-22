Juventus, Allianz Stadyumu'nda Rennes ile zorlu bir mücadelenin ardından 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Zeki Celik'in golüyle erken öne geçmesine rağmen Juventus, Rennes'in hızlı geri dönüşüne karşılık vermek için ikinci yarıda Nick Woltemade'nin penaltı golüne ihtiyaç duydu.

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Juventus ile Rennes, Torino'da heyecan dolu bir maçta 2-2 berabere kaldı. Bu sonuç, iki takımın da savunma düzeninin sağlamlığı konusunda düşünmesine yol açtı. Juventus maça yüksek tempoyla başladı ve henüz altıncı dakikada Zeki Celik'in golüyle öne geçti. Ancak Luciano Spalletti'nin ekibinin taktik disiplini ilk yarının ortalarında bozuldu. Mousa Tamari'nin beraberlik golünün ardından devre arasına kısa süre kala Boulaye Dia'nın penaltıdan attığı gol, maçın seyrini tamamen değiştirdi. Oyunun gidişatındaki bu değişim, Juventus'un hücumdan savunmaya geçişlerdeki kırılganlığını ortaya çıkarırken ev sahibi taraftarlar devre arasında huzursuzdu.

İkinci yarıda topa hakim olan Juventus, maçı %54 topa sahip olma oranıyla tamamladı ancak Rennes'in dirençli, geriye çekilmiş savunmasını aşmakta zorlandı. Juventus'un maç boyunca hücumdaki en yaratıcı oyuncusu olan Nick Woltemade, 67. dakikada penaltıyı gole çevirerek eşitliği sağladı. Toplam 14 şut çeken Juventus galibiyet golü için bastırsa da üçüncü golü bulamadı. Rennes'den Boudlal'ın son dakikalarda gördüğü sarı kart ve iki teknik direktörün yaptığı çeşitli taktik değişiklikler, maçın gergin biçimde sona ermesine yol açtı. Üçüncü hafta karşılaşmasında takımlar birer puanla ayrıldı.

Kaleci ve savunma

G. Vicario - 5/10

İtalyan kaleci için sinir bozucu bir akşamdı. Üç kurtarışla Juventus'u maçın içinde tutsa da ilk yarıda biri Boulaye Dia'nın penaltısından olmak üzere iki gol yedi. Rennes'in devre arasından önce üstünlük kurduğu bölümde alışılmış güven veren duruşunu sergileyemedi.

F. Gatti - 4/10

Tamari ve Dia'nın hareketliliği karşısında zorlanan stoper için güç bir maçtı. 20. dakikada sarı kart gördü ve sahada hiç rahat görünmedi. Spalletti savunma hattında daha fazla hareketlilik ararken 60. dakikada taktiksel bir değişiklikle oyundan alındı.

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G. Bremer - 6/10

İlk 11'deki üçlü savunmanın en istikrarlı ismiydi. Rennes'in farkı artırmasını önleyen birkaç kritik müdahalede bulundu. Ancak ilk yarıdaki çözülüş sırasında şaşırtıcı derecede kolay geçilen savunma hattının da bir parçasıydı.

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L. Kelly - 5/10

Üçlü savunmanın solunda görev yapan Kelly, topu ileri taşımada zaman zaman iyi işler çıkardı ancak Rennes'in ilk golüne giden atakta pozisyonunun dışında yakalandı. Juventus daha hücumcu bir düzene geçerken 80. dakikada oyundan alındı.

Orta saha

D. Luiz - 6/10

Brezilyalı oyuncu takımın oyun temposunu belirleyen başlıca isimdi ve Juventus'un %54 topa sahip olmasına yardımcı oldu. Topu etkili biçimde dolaştırsa da ikinci yarıda daha da geriye çekilen dirençli Rennes savunmasını açacak etkili son pası veremedi.

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T. Koopmeiners - 6/10

Geniş bir alanı kat eden Hollandalı oyuncu dengeli bir performans sergiledi. İlk gole giden başlangıç baskısında önemli rol oynadı ancak Rennes merkezdeki alanları kapattıkça etkisi biraz azaldı.

W. McKennie - 6/10

McKennie, hücuma destek vermek için hatlar arasında dolaşırken her zamanki çalışkanlığıyla takıma enerji kattı. Orta bölgede birkaç ikili mücadele kazandı ancak kendisi ciddi bir gol tehdidi yaratamadı.

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M. Celik - 7/10

Ceza sahasına girme sezgisini gösterip 6. dakikada açılış golünü atarak maça harika başladı. Ancak devre arasında oyundan alındı; bunun nedeni muhtemelen taktiksel bir değişiklik ya da hafif bir sakatlıktı.

A. Cambiaso - 6/10

Kanat beki olarak görev yapan Cambiaso, kenarlarda sürekli bir pas seçeneği sundu. Birkaç tehlikeli orta açtı ancak Rennes savunması bunların çoğunu hava toplarında karşıladı. Uzatma dakikalarının sonlarına kadar sahada kaldı.

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Hücum

N. Woltemade - 8/10

Juventus'un tartışmasız başrolündeydi. Henüz altıncı dakikada Celik'in açılış golünün asistini yaptı ve maç boyunca hücumun merkezinde kaldı. Büyük baskı altında 67. dakikadaki penaltıyı gole çevirerek takımına beraberliği getirdi.

R. Kolo Muani - 5/10

Rennes'in beş kişilik savunmasının arkasında boşluk bulmakta zorlanan Fransız oyuncu için sakin bir geceydi. İkinci yarının uzun bölümlerinde varlık gösteremedi ve 81. dakikada yerini Jeremie Boga'ya bıraktı.

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Yedekler ve teknik direktör

P. Kalulu - 6/10

Devre arasında Celik'in yerine oyuna giren Kalulu, sağ kanada savunma açısından daha fazla sağlamlık kattı ve Juventus'un ikinci yarıda oyunun temposunu yeniden kontrol etmesine yardımcı oldu.

N. Gonzalez - 5/10

Hücuma ivme katmak için 60. dakikada Gatti'nin yerine girdi. Savunmacıları meşgul etse de sahada kaldığı yarım saatte isabetli şut çekemedi.

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J. Lucumi - 6/10

Son on dakikada Kelly'nin yerini aldı. Rennes'in son bölümde galibiyeti koparma çabasıyla gönderdiği az sayıdaki uzun topu iyi karşıladı.

J. Boga - 5/10

81. dakikada Kolo Muani'nin yerine oyuna girdi. Kendine özgü birkaç çalım denedi ancak eşitliği bozacak o özel anı yaratamadı.

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K. Alajbegovic - Not verilmedi

91. dakikada Cambiaso'nun yerine çok geç yapılan taktiksel bir değişiklikle oyuna girdi; maça etki etmek için yeterli zamanı olmadı.

L. Spalletti - 5/10

Spalletti, takımının ilk yarıda üstünlüğünü bu kadar kolay kaybetmesinden endişe duyacaktır. İkinci yarıdaki müdahaleleri takımın dengesini bulmasına ve beraberliği almasına yardımcı olsa da başlangıçtaki savunma düzeni, Rennes'in doğrudan oyununa karşı yetersiz kaldı.