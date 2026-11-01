Juventus'un Napoli karşısındaki oyuncu puanları: Kerim Alajbegovic ve Jérémie Boga, Allianz Stadium'da kritik galibiyeti getirdi

Juventus, ikinci yarıda bulduğu fırsatları etkili biçimde değerlendirerek Napoli'yi 2-0 mağlup etti. Kritik mücadelede sonucu Kerim Alajbegovic ve Jérémie Boga'nın golleri belirledi. Juventus, savunmadaki direnci ve taktiksel esnekliğiyle Napoli'nin tehlikeli hücumlarını etkisiz hâle getirdi.

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Juventus, Allianz Stadyumu'nda Napoli'yi disiplinli bir oyunla 2-0 yenerek önemli bir üç puan aldı. İlk yarıya iki takımın da önde baskı yaptığı taktiksel bir kilitlenme damga vurdu. Maç boyunca 13 korner kullanan Juventus, oyunu rakip yarı sahaya yıksa da yüksek gol olasılığı taşıyan fırsatlar üretmekte zorlandı. Topa %51 ile biraz daha fazla sahip olan Napoli ise 90 dakika boyunca kaleyi bulan yalnızca bir şut çekebildi ve Guglielmo Vicario'yu düzenli olarak sınayamadı.

Ev sahibinin uzun süreli baskısı, Alajbegovic'in 70. dakikada ağları bulmasıyla sonuç verdi. Napoli beraberlik için ileri çıktığında geçiş oyununu değerlendiren Juventus'ta yedek kulübesinden gelen Boga, 87. dakikada sonucu belirledi. Luciano Spalletti'nin takımı, Napoli'nin 37'sine karşılık 44 ikili mücadele kazanarak saha içindeki boşlukları daha iyi değerlendirdi ve Kevin De Bruyne ile Lorenzo Lucca'nın etkisini sınırlamayı başardı.

Kaleci ve savunma

Guglielmo Vicario - 7/10

Juventus'un Napoli'ye kaleyi bulan tek bir şut fırsatı tanıdığı maçta kalecinin nispeten sakin bir akşamı oldu ve yalnızca bir kurtarış yapması gerekti. Topu oyuna sokarken soğukkanlıydı, takımının %84'lük pas isabet oranına katkıda bulundu ve Napoli'nin kullandığı dört kornerde ceza sahasına hâkim oldu.

Pierre Kalulu - 7/10

Sağ bekte görev yapan Kalulu, savunmada güven verdi ve takımına topa sahipken bir pas seçeneği sundu. 47. dakikada uzaktan denediği ve engellenen bir şut çekti, ancak esas olarak Noa Lang'ın etkisini sınırlamaya odaklandı. Sahada kaldığı sürenin büyük bölümünde bunu başardı.

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Gleison Bremer - 8/10

Juventus savunmasının lideri Bremer, takımının en yüksek sayısı olan 10 savunma müdahalesine imza attı. Hava toplarında üstünlük kurup dört ikili mücadele kazandı ve 64. dakikada kaleciyi kurtarışa zorlayan kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Lucca'nın fiziksel etkisini etkisiz hâle getirmesinde doğru pozisyon alması belirleyiciydi.

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Jhon Lucumí - 7/10

Lucumí, 72. dakikada oyundan çıkana kadar stoperde sol tarafta dengeli bir performans sergiledi. İlk yarıda hareketliydi; 16. dakikadaki bir kornerde ileri çıkıp sağ ayağıyla auta giden bir şut çekti. Matteo Politano karşısında konsantrasyonunu yüksek tuttu.

Juan Cabal - 6/10

Cabal, sol kanattaki görevlerini özenle yerine getirdi. Sonradan oyuna giren Andrea Cambiaso kadar hücum katkısı sağlamasa da aldığı pozisyonlarla Juventus'un Napoli'nin 4-3-3 dizilişine karşı 4-4-2 düzenini etkili biçimde korumasına yardımcı oldu. Savunma hattına taze güç katmak için 82. dakikada oyundan alındı.

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Orta saha

Weston McKennie - 6/10

İlk 45 dakika oynayan McKennie, enerjisi ve hava toplarındaki tehdidiyle katkı sağladı. 10. dakikada bir kornerden önemli bir fırsat yakaladı, ancak kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı. Taktiksel disiplinini korudu fakat Spalletti devre arasında sistemi değiştirmek için onu çıkarıp Federico Gatti'yi oyuna aldı.

Douglas Luiz - 8/10

Juventus orta sahasının temposunu belirleyen Luiz, denediği 71 pasın 62'sinde isabet sağlayarak takımının bu alandaki en yüksek sayısına ulaştı. 53. dakikada uzaktan çektiği şutta isabet bulamasa da oyunun temposunu yönetti ve hücum oyuncularının etkili olması için gerekli zemini hazırladı.

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Teun Koopmeiners - 7/10

Koopmeiners, orta saha ile hücum arasındaki boşluklarda görev yaparak yaratıcı bağlantıyı kurdu. 60. dakikada kafa vuruşuyla Alex Meret'yi sınadı ve sonunda Napoli'nin direncini kıran önde baskıda önemli rol oynadı. Juventus'un kazandığı 44 ikili mücadelede ortaya koyduğu çalışma temposu değerliydi.

Kerim Alajbegovic - 9/10

Maçın galibiyet golünü atan isim. Dört şut çekip ikisinde isabet bulan Alajbegovic, Juventus'un en ısrarlı hücum tehdidiydi. İlk yarıda bazı şutları engellendi, bazıları ise dışarı çıktı. 70. dakikada soğukkanlı bir bitirişle açılış golünü attı ve 0,22 xG ile takımının bu alandaki lideri olmasını karşılıksız bırakmadı.

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Hücum

Randal Kolo Muani - 6/10

Kolo Muani, geride savunma yapan Napoli karşısında net şut fırsatları bulmakta zorlandı. İlk yarının uzatma dakikalarında bir kafa vuruşu kaleci tarafından kurtarıldı, ancak ağırlıklı olarak savunmacıları üzerine çekip Alajbegovic'e alan açan bir rol üstlendi. 59. dakikada yerini Edon Zhegrova'ya bıraktı.

Nick Woltemade - 6/10

Woltemade, ileri uçta fiziksel varlık gösterdi ancak kaleyi bulan bir şut çekemedi. Başlıca katkısı, topu ileride tutup Napoli stoperlerini meşgul ederek hücuma sonradan katılan orta saha oyuncularına rakip ceza sahası çevresinde alan açmasıydı.

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Yedekler ve teknik direktör

Federico Gatti - 7/10

Devre arasında oyuna giren Gatti, savunma hattına direnç kattı. Hücumda da beklenmedik ölçüde aktifti; 49. ve 57. dakikalarda iki şut çekti. Napoli'nin son bölümdeki ataklarına rağmen Juventus'un gol yememesine yardımcı oldu.

Edon Zhegrova - 6/10

59. dakikada oyuna giren Zhegrova, takıma taze enerji ve doğrudan hücuma yönelen bir oyun kattı. 75. dakika civarında kısa aralıklarla çektiği iki şut engellendi. Juventus galibiyet golünü ararken Napoli savunmasını baskı altında tuttu.

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Jérémie Boga - 8/10

Kusursuz bir kısa süreli performans. Boga, 72. dakikada golü atan Alajbegovic'in yerine girdi ve son derece etkili oynadı. 87. dakikada soğukkanlı bir bitirişle sonucu belirleyen ikinci golü atarak mücadeleyi fiilen bitirdi.

Lloyd Kelly - 6/10

Açılış golünün ardından savunmayı sağlamlaştırmak için 72. dakikada oyuna alındı. Takıma sorunsuz uyum sağladı ve son bölümde konsantrasyon kaybı yaşanmamasına katkıda bulundu.

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Andrea Cambiaso - N/A

Kanatta savunma desteği ve enerji sağlamak için 82. dakikada oyuna giren geç bir değişiklikti.

Luciano Spalletti - 8/10

Spalletti, Massimiliano Allegri'ye karşı taktiksel mücadeleyi kazandı. Devre arasında Gatti'yi oyuna alması ve ardından Boga ile Zhegrova'yı kullanması maçın gidişatını değiştirdi. De Bruyne'nin de yer aldığı Napoli'yi kaleyi bulan yalnızca bir şutta tutması, kurduğu savunma düzeninin başarısını gösterdi.