Juventus, Atletico Madrid ile David-Sorloth takasının yanı sıra hücum hattı için başka bir takas seçeneğini de değerlendiriyor.

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Teknik direktör Luciano Spalletti, yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde gerçek bir santrfor istiyor ve Juventus yöneticileri bu isteği karşılamak için şimdiden çalışmalara başladı.

Seçeneklerden biri, Atletico Madrid forması giyen Norveçli millî futbolcu Alexander Sorloth (1995 doğumlu, 5 Aralık'ta 31 yaşına girecek). Jonathan David ise geçen yaz transfer döneminin son gününde, 25 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Atletico Madrid'e kiralık olarak transfer oldu.

Şimdiye kadar Lille'in eski oyuncusu olan 2000 doğumlu Kanadalı millî futbolcu, Cholo Simeone'nin çalıştırdığı takımda 11 maçta toplam 436 dakika süre alıp 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Simeone ise Sorloth'a bu sezon 6 maçta 155 dakika şans verdi; Sorloth gol veya asist üretemedi.

La Gazzetta dello Sport gazetesine göre Juventus'un hücum hattı için alternatif transfer seçeneği, Monaco ile Folarin Balogun ve Edon Zhegrova arasında yapılabilecek bir takas.

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Zhegrova, 2025 yazında Torino'ya Lille'den 15,5 milyon euro bonservis bedeli ve 3 milyon euroya ulaşabilecek bonuslar karşılığında geldi. Şu anda bir kez daha sakatlıkla uğraşan 1999 doğumlu Kosovalı millî futbolcu, Juventus formasıyla çıktığı 36 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti. Zhegrova'nın Juventus ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulüp ona yıllık net 2,5 milyon euro maaş ödüyor.

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Yedek oyuncu olarak görülmekten yorulan Zhegrova, ocak ayında transfer olmak istiyor ve Monaco'ya sıcak bakıyor. Balogun da Monaco'da mutlu değil ve az süre alıyor. Everton'a transferi gerçekleşmeyen Balogun, pozisyonunda yükselen Alman yıldız Paris Brunner'ın gerisinde kaldı; toplam 230 dakika oynadığı 7 maçta bir gol attı.

Juventus'a gitme fikri, 2023 yaz transfer döneminde Arsenal'den 30 milyon euroya gelen 2001 doğumlu ABD'li millî futbolcuya oldukça cazip geliyor.

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Balogun o tarihten bu yana Monaco formasıyla çıktığı 98 maçta 32 gol ve 13 asist kaydetti. Kulüple Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, yıllık yaklaşık net 3,5 milyon euro kazanıyor.

Juventus, Balogun'u Serie A'da deneyip ardından bonservisini almak için 45-50 milyon euro yatırım yapmadan önce, yalnızca Monaco'nun satın alma zorunluluğu içermeyen kiralama formülünü kabul etmesi hâlinde oyuncuyla ilgilenecek.