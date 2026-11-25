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Madrid seferi, Juventus'un sportif direktörü Marco Ottolini için başladı. Editör ekibimizin edindiği özel bilgiye göre Juventus yöneticisi, Real Madrid ile PSV arasındaki Gençlik Ligi maçını izlemek üzere dün Alfredo Di Stefano Stadı'nın tribünlerindeydi.

Ottolini'nin özellikle izlediği 2007 doğumlu Daniel Yanez beklentileri boşa çıkarmadı: Kaliteli bir performans sergiledi ve Real Madrid'i geçici olarak 2-1 öne geçiren golü attı. Özgüveni, bire birdeki becerisi ve bitiriciliğiyle Real Madrid'in genç yeteneği, aylardır Juventus'un büyük ilgisini çekiyor.

Ottolini, PSV'nin Danimarkalı forveti Bro Hansen'in etkileyici hat-trick'ini de izleme fırsatı buldu: 2009 doğumlu oyuncuyu Avrupa'nın tüm büyük kulüpleri takip ediyor. Gollü geçen ve 3-3 biten maç, Juventus Next Gen açısından da pek çok ipucu verdi. Ev sahibi ekipten Diez ve Martinez ile Hollanda temsilcisinden 2010 doğumlu Dyran Stam ve Duah, Juventus'un radarına giren dikkat çekici isimler oldu.

Ottolini bu akşam Atletico Madrid ile Norveç ekibi Viking arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını izlemek için Wanda Metropolitano'da olacak. Juventus'un mevcut sportif direktörü, Madrid kulübünün yönetimiyle iyi ilişkilere sahip ve İspanya'nın başkentine bu nedenle gitti. Bugünü ve geleceği kapsayan bir transfer seferinde Ottolini, daha güçlü bir Juventus için çalışıyor.

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Sorloth'la mı? Juventus cephesindeki büyük soru bu. Kulübün, Atletico Madrid'in güçlü Norveçli forvetinin peşinde koşması birkaç transfer dönemidir sonuç vermeden sürüyor. Geçen yaz Juventus, mali kaynaklarını Kolo Muani'ye ayırmayı tercih etti ancak Sorloth hedefinden tamamen vazgeçmedi.

Gelecek maçlar JUV Serie A Femminile 12:00 COM

Spalletti, hava toplarında üstünlük kurabilecek ve fiziğini kullanarak rakip savunmalarda boşluk açabilecek güçlü bir santrforun transferini ısrarla istiyor. Sorloth, Certaldolu teknik direktörün oyun anlayışına çok uygun olurdu. Onun gelişi, kadroda şu anda bulunmayan seçenekler sağlayacaktı.

Ottolini, Settlement Agreement kapsamındaki kısıtlamalar göz önüne alındığında mümkün olan tek seçenek olan ocak ayında kiralama için Atletico Madrid'in kapıyı aralamasını umuyor. Görüşmede David'in durumuyla ilgili gelişmelerin de ele alınması bekleniyor: Kanadalı forvet, 25 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla Atletico Madrid'e kiralık olarak geldi ve La Liga'da şimdiden 3 gol ve 2 asiste ulaştı.