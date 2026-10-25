Weston McKennie ve Douglas Luiz'in belirleyici dokunuşlarıyla Juventus, Via Del Mare'de Lecce'yi profesyonel bir oyunla 2-0 mağlup etti. Oyunun temposunu kontrol eden Juventus, yakaladığı fırsatları değerlendirerek Serie A zirvesindeki baskısını sürdürdü.

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Juventus, Via Del Mare'de dirençli Lecce'yi mağlup ederken maç yönetimi ve taktik disiplin açısından örnek bir performans sergiledi. Esnek bir 3-1-4-2 sistemiyle oynayan Juventus, %58'lik oranla topa sahip olma üstünlüğünü ele geçirdi ve ev sahibinin kontra atak tehdidini etkisiz hâle getirdi. Juventus'un erken bölümdeki saha hâkimiyeti ve önde baskısı, 29. dakikada McKennie'nin duran top organizasyonundan gelen golüyle karşılığını buldu. Amerikalı oyuncunun kalabalık ceza sahasında boşluk bulma becerisi, Lecce'nin savunma direncini kırmada belirleyici oldu.

Luiz'in devre arasından hemen önce farkı ikiye çıkarmasıyla maçın sonucu büyük ölçüde belli oldu. Daha geride konumlanan Brezilyalı oyuncu, uzaktan attığı gol öncesinde 64 isabetli pasla oyunu yönlendirdi. Lecce ikinci yarıda karşılık vermek için baskısını artırsa da Juventus'un savunma düzeni bozulmadı ve ev sahibi ekip doksan dakika boyunca yalnızca dört isabetli şut çekebildi. Bu deplasman galibiyeti, hücumdaki verimliliği savunma sağlamlığıyla birleştirerek üç puanı alan Juventus'un taktik olgunluğunu ortaya koydu.

Kaleci ve savunma

Guglielmo Vicario - 8/10

Kalede güven verdi. Vicario, özellikle Youssef Maleh ve Willem Geubbels'in girişimlerini engellediği dört kritik kurtarışla gol yememesini sağladı. Topu sakin biçimde oyuna sokarak Juventus'un, Lecce'nin zaman zaman yaptığı baskı altında geriden oyun kurmasına yardımcı oldu.

Jhon Lucumí - 7/10

Kolombiyalı oyuncu hava toplarında üstünlük kurdu ve fiziksel gücünü hissettirdi. Önemli bir müdahale ve kazandığı bir ikili mücadele dâhil olmak üzere 12 savunma müdahalesi yaptı. Doğru pozisyon alması sayesinde Lecce'nin kanattaki oyuncusu Konan N’Dri etkili olamadı.

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Federico Gatti - 7/10

Gatti, üçlü savunmada rakibe sert müdahalelerde bulunan oyuncu rolünü üstlendi. Pas aralarına girmek için öne çıkmakta tereddüt etmedi ve konsantrasyonunu koruyarak Lecce'nin en etkili baskı dönemlerinde bile savunma hattının dağılmamasını sağladı.

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Gleison Bremer - 7/10

Gücünün ve oyun okuma becerisinin öne çıktığı tipik bir Bremer performansıydı. 41. dakikada az farkla auta giden kafa vuruşuyla skora katkı sağlamaya yaklaştı. Savunmada ise arka hattı otorite ve isabetli müdahalelerle yönetti.

Orta saha

Douglas Luiz - 9/10

Galibiyetin mimarıydı. Luiz, denediği 78 pasın 64'ünde isabet sağlayarak orta sahayı kontrol etti. 41. dakikada uzaktan attığı gol, teknik becerisini sergilediği maçın öne çıkan anlarından biriydi. Ayrıca net bir gol fırsatı yaratarak takımın yaratıcı oyunundaki merkezî rolünü gösterdi.

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Pierre Kalulu - 7/10

İki yönlü bir rolde oynayan Kalulu, enerjisi ve sağladığı dengeyle öne çıktı. Savunma ile orta saha arasındaki bağlantıyı etkili biçimde kurarak daha yaratıcı oyuncuların ileride etkili olmasına imkân tanıdı.

Weston McKennie - 8/10

McKennie kritik anda sahneye çıktı. 29. dakikada bir duran top organizasyonunu ustaca gole çevirerek galibiyetin temelini attı. Sahanın iki ceza sahası arasında gösterdiği enerji takımına da yansıdı; ceza sahasına sonradan yaptığı koşularla Lecce'ye sık sık sorun çıkardı.

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Teun Koopmeiners - 7/10

Hollandalı oyuncudan incelikli bir performans geldi. Gol atarak öne çıkmasa da hatlar arasındaki boşlukları bulma konusundaki taktik zekâsı, Lecce'nin orta saha oyuncularını geride kalmaya ve temkinli davranmaya zorladı.

Andrea Cambiaso - 7/10

Sol kanatta genişlik sağlayan Cambiaso, takım arkadaşları için sürekli bir pas seçeneğiydi. İkinci yarının başlarında duran toptan yaptığı vuruş kaleci tarafından kurtarıldı. 68. dakikada oyundan çıkana kadar savunmaya dönüşlerinde de görevini özenle yerine getirdi.

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Hücum

Nick Woltemade - 6/10

Woltemade hücumda takımın topu yönlendirdiği oyuncuydu. 78. dakikada şutunun kurtarıldığı önemli fırsatı kaçırarak bitiricilikte yetersiz kalsa da topu ileride tutup takım arkadaşlarını oyuna katması kritik önemdeydi.

Randal Kolo Muani - 6/10

Fransız oyuncu için hayal kırıklığı yaratan bir akşamdı. Kaleyi rahat görebileceği pozisyonlar bulmakta zorlandı ve 37. dakikadaki şutu auta gitti. Koşularıyla orta saha oyuncularının değerlendirebileceği boşluklar yarattı ancak ikinci yarının ortalarında oyundan alındı.

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Yedekler ve teknik direktör

Jeremie Boga - 6/10

Takıma yeni bir hareketlilik kazandırmak için 68. dakikada oyuna girdi. 84. dakikada bir şut fırsatı buldu ancak vuruşunda isabet sağlayamadı. Juventus maçın kalan bölümünde üstünlüğünü korumaya çalışırken top sürme becerisiyle takımına ileri çıkış imkânı sundu.

Juan Cabal - 6/10

Sol kanadı savunmada güçlendirmek için Cambiaso'nun yerine oyuna girdi. Topa sahipken hatasız oynadı ve öncelikli görevi savunma olmasına rağmen hücuma katılma isteğini göstererek 88. dakikada gol atmaya yaklaştı.

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Pape Matar Sarr - N/A

Orta sahaya taze güç katmak için 83. dakikada Douglas Luiz'in yerine oyuna girdi. Maça kayda değer bir etki yapacak kadar süre bulamadı.

Kerim Alajbegovic - N/A

90. dakikada McKennie'nin yerine oyuna girdi. Maçın son bölümündeki bu süre, sembolik bir katılımdan ibaret kaldı.

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Luciano Spalletti - 8/10

Spalletti'nin taktik planı tam isabetti. Douglas Luiz'i daha geride, oyunu kontrol eden bir rolde oynatma kararı Juventus'un tempoyu belirlemesini sağladı. Oyuncu değişikliklerini de zamanında yaparak takımın maçın son çeyreğinde yoğunluğunu kaybetmemesini sağladı.