Juventus'un yıldızı Giorgio Chiellini'ye göre, Paul Pogba "futbolun LeBron James'i."

Pogba aralarında Dünya Kupası, dört Serie A şampiyonluğu ve Avrupa Ligi de olan bir dizi büyük kupayı kazanarak en üst düzeyde 12 yıllık kariyerin tadını çıkardı.

28 yaşındaki oyuncu, kulüp düzeyinde sadece iki takımda oynadı ve en iyi performansı 2012 ve 2016 yılları arasında Juve'de kaydedildi. Bu süre zarfında Chiellini onun yeteneğine hayran kaldı.

Ne söylendi?

Chiellini, kariyerine United'da başlayan ve altı yıl önce 89 milyon £ karşılığında kulübe yeniden katılan Pogba'nın, aynı formu Old Trafford'da ancak şanssızlık nedeniyle tekrarlayamayacağını düşünüyor.

Juventus ve İtalya'nın defans oyuncusu, Pogba'yı hala işinin ustası olarak görüyor. Kırmızı Şeytanlar ile sözleşmesi Haziran ayında sona erdiğinde Torino'ya dönebileceği söylentileri arasında Fransız yıldızın yeteneklerini yorumladı.

Chiellini, The Times'a verdiği demeçte:

"Onun büyüdüğünü görmek gerçekten harika. Pogba, futbolun LeBron James'i. Onu antrenmanın ilk haftasında gördüğümde, 'Ne? O gerçek değil!'

"Manchester United'dandı, bu yüzden iyi bir oyuncuyla tanışmayı bekliyordum ama aynı zamanda United için oynamıyorsa en iyi oyuncu olamayacağını düşündüm. Ama öyleydi.

"Diğerlerinden farklıydı ve United'a yeniden katıldığından beri ne olduğunu tam olarak gösteremediği için üzgünüm.

"Birçok maçta harika işler yaptı ancak sakatlıklar ve başka sebeplerden dolayı şanslı değil. Tüm yeteneğini istikrarlı olarak gösteremedi."

Mbappe ve Ronaldo hakkında

Chiellini'den ayrıca en zorlu rakiplerini söylemesi istendi ve söze, Paris Saint-Germain'in Kylian Mbappe'sine olan hayranlığını ifade ederek başladı.

"Şu anda Kylian Mbappe'nin en yetenekli oyuncu olduğunu düşünüyorum" dedi. "2017'de 18 yaşındayken Mbappe'ye karşı ilk kez oynadım ve inanılmazdı. Şimdi nasıl olduğunu ve gelecekte neler yapabileceğini hayal edemiyorum. Onun zihniyetini seviyorum."

Zlatan Ibrahimovic ise ismi geçen bir başka futbolcu oldu.

"Geçmişten beri en iyi rakibim İbrahimoviç'ti. Cristiano [Ronaldo] ve [Lionel] Messi döneminde oynamak şanssızlık çünkü onlar olmasaydı Ibra'nın birkaç Ballon d'Or'u olurdu."

Cristiano ve Messi uzaylı. Sürüden değil,” dedi Chiellini, “Cristiano ile üç yıl boyunca Juventus'ta oynayacak kadar şanslıydım ve onu her gün gördüğünüzde onun bazı sırlarını anlıyorsunuz.

"Hedeflerine ulaşmak için her gün çalışıyor - ve her zaman yeni hedefler buluyor. Büyük anlarda, ona ihtiyacınız olduğunda, oradadır."

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