Juventus ile 2024'te sona erecek kontratını yenilemeye yanaşmayan De Ligt'ın önümüzdeki günlerde İtalyan devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupa'nın tüm büyük kulüpleri 2022-2023 sezonu öncesinde hazırlıklarına başlarken, Juventus'un adı birçok kulüple anılan Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt de hazırlıklar öncesi takımı için sağlık kontrolünden geçti. Bayern Münih ve Chelsea'nin transfer listesinde olduğu bilinen ve bu yaz takımdan ayrılması beklenen De Ligt'in, takımın sezon başı kampına katılmasına rağmen, transferinde kısa süre içerisinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

İtalyan ekibinin Ajax'tan 2019 yazında 85 milyon euro karşılığında transfer ettiği De Ligt, kontratının Haziran 2024'te sona erecek olması nedeniyle Juventus yönetimini tedirgin ediyor. Kontrat yenilmeye yanaşmayan De Ligt'i gelecek sezon büyük bir maddi kayıpla elden çıkartmaktansa bu yaz satmayı daha doğru bulan Juventus yönetimi, teklifleri değerlendirmeye aldı.

Salihamidzic Torino'da

Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Juventus yönetimiyle De Ligt'in transferini görüşmek için bugün Torino'ya gelirken, Chelsea de resmi teklifini iletti. Kontratında 120 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan De Ligt için bu bedele yakın bir ücret talep eden Juventus'un bu beklentisini hangi takımın karşılayacağı ise netleşmedi.

Massimiliano Allegri'nin 2022-2023 sezonu kadrosunda yer almamasına kesin gözüyle bakılan Hollandalı oyuncu, ülkesinin milli takımının da en önemli isimleri arasında yer alıyor. Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal'in en güvendiği isimlerden biri olan De Ligt'in Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın yıldızlarından biri olması, şaşırtıcı olmayacak.

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