Juventus, Fiorentina ile 2-2 berabere kaldığı heyecan dolu maçta tartışmalı bir hakem kararının kendisine üç puana mal olmuş olabileceği düşüncesiyle öfkelendi. Serie A puan tablosunda daha üst sıralara çıkmaya çalışan Juventus'un maçında, son dakikalarda Joao Mario'nun karıştığı bir pozisyon İtalya genelinde hararetli tartışmalara yol açtı.

Reklam

Floransa'da son dakikalarda elle oynama tartışması

Juventus, son dakikalardaki penaltı itirazı geri çevrilince Fiorentina deplasmanında 2-2'lik beraberliğe razı olmak zorunda kaldı. Konuk ekip, Mateo Pellegrino ve Alieu Njie'nin gollerine Nick Woltemade ve Gleison Bremer'le karşılık vererek iki kez geriden geldi.

Maçın son anlarında skor eşitken top, ceza sahası içinde Fiorentina oyuncusu Joao Mario'nun koluna çarptı. Hakem oyunu devam ettirdi, VAR da müdahale etmedi. Bu karar Juventus cephesinde büyük hayal kırıklığı yarattı.

Yorumcular VAR'ın müdahale etmemesini eleştirdi

İtalyan basını ve hakem yorumcuları, penaltı verilmesi gerektiği görüşünde birleşti. Önde gelen günlük spor gazeteleri La Gazzetta dello Sport, Tuttosport ve Corriere dello Sport, elle oynamanın cezalandırılması gerektiği sonucuna vardı.

Eski hakem ve DAZN yorumcusu Luca Marelli, pozisyonu ayrıntılı biçimde değerlendirerek topun sekmesinin teması mazur gösterdiği yönündeki görüşleri reddetti. Marelli, DAZN'a yaptığı açıklamada, "Temas noktası dirseğin altında, koltuk altından ziyade kol bölgesinde. Top beklenmedik şekilde oyuncudan sekiyor ama kolu vücudundan oldukça uzaktaydı" dedi.

Reklam Reklam

Marelli, Kolo Muani ilk kafa vuruşunda topa dokunamasa ve top bir krampondan sekse de Joao Mario'nun kolunun doğal olmayan 90 derecelik bir açıda olduğunu belirtti.

Related Topics

Marelli, "Fiorentina oyuncusunun topa koluyla dokunduğuna şüphe yok ve bunun cezalandırılması gerekirdi" diye ekledi. "Pozisyonun beklenmedik olduğunu söylemek olası açıklamalardan yalnızca biri, ancak VAR penaltı verilmesi için hakemi monitöre çağırmalıydı."

Juventus değerli puanlar kaybetti

Üç puanı alamayan Juventus, Serie A'da rakiplerini yakalamaya çalışacak. Torino ekibi, ilk 11 maçında topladığı 18 puanla şu anda yedinci sırada.

Reklam

İki kez geriden gelmesi Juventus'un dirençli olduğunu gösterse de son dakikalardaki hakem tartışması, bu beraberliği iki puan kaybı gibi hissettirecek. Fiorentina ise son anlarda yaşadığı tehlikeyi atlatarak değerli bir puan aldı ve dokuz puanla 15. sıradaki yerini korudu.

Serie A'da üst sıralara tırmanma mücadelesi

Juventus'un sıralamada yükselmek için zorlu bir mücadele vermesi gerekiyor. Takım, yaşadığı hayal kırıklığını hızla yaklaşan lig maçlarına odaklanarak geride bırakmalı. Şu anda üst sıraların dışında kalan Juventus'un ligdeki sezonunu kurtarmak ve liderlerle arasındaki farkı kapatmak için beraberlikleri galibiyete çevirmesi büyük önem taşıyacak.