Miralem Pjanic'in Barcelona'ya transferi sonrasında Juventus'a katılan Brezilyalı orta saha, yeniden La Liga'da forma giyebilir.

Teknik direktörlük koltuğuna İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Gennaro Gattuso'yu getiren Valencia, Juventus'ta beklentileri bir türlü karşılayamayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur'u kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Daha önce Roma'nın da gündemine gelen Arthur, yeniden La Liga'ya dönmeye sıcak bakarken, Juventus cephesi ise oyuncunun maaş yükünden kurtulmak istiyor.

Arthur'ı kiralamak isteyen Valencia'da teknik direktör Gattuso yıldız oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirirken, Valencia kısa bir süre içerisinde Juventus'a kiralama teklifini iletecek. Juventus'ta son dönemde yeterince forma şansı bulamayan Arthur'un, Valencia'da düzenli oynayarak, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almayı arzuladığı biliniyor.

Libertadores'i kazanmıştı

2020 yazında Miralem Pjanic'in da dahil olduğu takası da içeren bir anlaşmayla kağıt üzerinde 72 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Barcelona'dan ayrılan ve Juventus'a imza atan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan devindeki iki sezonunda da şampiyonluk yaşayamadı ve Juventus taraftarları için büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

Geçtiğimiz sezon ligde sadece 11 maça ilk 11'de çıkan Arthur, 31 milyon euro'ya transfer olduğu Barcelona'da geçirdiği iki sezonda bir La Liga şampiyonluğu elde etmişti. Ülkesinde forma giydiği Gremio ile Güney Amerika'nın en önemli kupası olan Libertadores'i kazanan Arthur, son dönemde form durumu nedeniyle milli takımdaki yerini de kaybetmişti.