Sırp golcü sezon sonunda en çok gol atan oyuncu olarak şampiyonluk yaşamak istediğini açıkladı.

Juventus'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Fiorentina'dan transfer ettiği Sırp golcü Dusan Vlahovic, yeni sezon öncesindeki hedeflerini açıkladı. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Vlahovic son 12 yılda gol krallarının takımlarının Serie A'da şampiyon olamaması geleneğini sonlandırmak için elinden geleni yapacağının altını çizdi.

Ne söylendi?

"Son 12 yıldır en çok gol atan oyuncunun takımının şampiyonluğu elde edemediğini okudum ama her şeyin bir ilki vardır. Takımın başarısı kişisel başarımın her zaman önünde olacak ama benim atacağım 30 golle şampiyonluk yaşamamıza da hayır demem.

"İyi bir kadromuz var ve Angel Di Maria'nın eklenmesiyle daha güçlü bir hale geldik. Onu transfer etmemizin hemen ardından birlikte kaç ve ve asist yapabileceğimizi düşündüm çünkü ben de ona goller attırmak istiyorum. Angel uzun zamandır çok yüksek bir seviyede oynuyor ve en iyi oyunculardan biri.

"Nereye giderse gitsin her zaman harika bir iş çıkardı. Yakın zamana kadar televizyondan izlediğim bir yıldızdı ve çocukken onla birlikte oynamayı hayal ederdim. Birbirimizi tanımak ve iyi anlamak zorundayız ama onun için sorun olmayacağına eminim. Harika forvetlerle birlikte oynadığı için ona nasıl hareket etmem gerektiğini sorup, kendimi geliştirmem lazım"

Juventus'a 82 milyon euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan 22 yaşındaki santrfor geçtiğimiz sezonu toplam 29 golle tamamlamıştı. Fiorentina ve Juventus formalarıyla çıktığı tüm maçlara 29 gol sığdırmayı başaran Vlahovic'in bu yaz Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland ile birlikte Avrupa futbolunun geleceğine damga vurması bekleniyor.

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