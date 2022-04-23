Ara transfer döneminde altyapısından yetiştiği Real Madrdi'in ezeli rakibi Barcelona ile anlaşmasına rağmen Juventus'un onay vermemesi nedeniyle ülkesine dönemeyen Alvaro Morata, yeniden Premier Lig'de forma giymesi halinde bundan mutluluk duyacağını söyledi.

Morata'nın adı Chelsea'den ayrıldıktan iki yıl sonrasında Arsenal ile anılıyor.

Ne söylendi?

Men's Health'e konuşan İspanyol golcü ailesiyle birlikte olduktan sonra İtalya dışında top koşturmanın kendisi için problem olmayacağını dile getirdi:

"Neyse ki eşim ve çocuklarım mutluluğum için yanımda olmaya hazırlar. Tek istedikleri mutlu olduğumu görmek.

"Eşim Alice'in aldığım her kararda benim yanımda olacağını biliyorum. İyi seçeneklerim var ve onlarla olduğum sürece her yere gidebilirim, uzaya bile.

"Ara transfer döneminde önümde pek çok seçenek vardı. Allegri ile konuştum ve kalmamı istedi. Ben fiziksel özellikleri ön planda olan bir forvet değilim.

"Koşmak için alana ihtiyacım var ve Vlahovic'in takıma katılmasıyla destek oyuncusu olarak bu alanı bulabiliyorum"

Chelsea'de tutunamamıştı

İkinci dönemini yaşadığı Juventus'ta geçen sezon tüm kulvarlarda 20 gol atan Morata, bu sezon ise 11 gol ve altı asistle oynadı.

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra ilk olarak Juventus'a transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, kontratındaki geri alma maddesiyle Real Madrid'e dönmüş ve sonrasında Chelsea ile Atletico Madrid takımlarının formasını giymişti.

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