Juventus topa sahip olsa da gol yollarında etkisiz kaldı. Genoa ise ilk yarım saatte iki gol atarak Juventus'un bu eşleşmedeki son dönemdeki üstünlüğüne son verdi.

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Luciano Spalletti'nin takımı, Genoa'ya karşı oynadığı son beş Serie A maçında kalesini gole kapatmıştı. Ancak Luigi Ferraris'te bu seri 12 dakika içinde sona erdi. Kingsley Ehizibue'nin şutu Andrea Cambiaso'ya çarpıp ağlara giderek açılış golüne dönüştü. Pierre Kalulu'nun Vitinha'nın baskısı altında topu uzaklaştıramamasının ardından Tommaso Baldanzi, 28. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Juventus maçı %63 topa sahip olma oranı ve 1,28 beklenen gol (xG) değeriyle tamamladı. Ancak disiplinli Genoa savunması karşısında 17 şutundan yalnızca dördü kaleyi buldu. Spalletti'nin değişiklikleri devre arasından sonra takıma daha fazla hareketlilik getirdi. Teun Koopmeiners uzatma dakikalarında üst direğin altına takıldı, fakat bu yeterli olmadı. Yenilginin ardından Juve, 14 puanla sekizinci sırada kaldı.

GOAL, Juventus oyuncularının Luigi Ferraris'teki performanslarını puanladı.

Kaleci ve savunma

Guglielmo Vicario (5/10): Karşılaştığı iki isabetli şutta da gol yedi. İlk golde topun yön değiştirmesi nedeniyle şanssızdı, ikinci golde ise savunma tarafından zor durumda bırakıldı. Ayrıca maçın başlarında Federico Gatti ile geri pasta yaşadığı anlaşmazlık tehlike yarattı.

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Jhon Lucumí (6/10): Üçlü savunmanın solunda yeterince sağlam bir görüntü çizdi. Son bölümde ileri çıkarak sol ayağıyla çektiği şutla uzatma dakikalarında Justin Bijlow'u kurtarış yapmaya zorladı.

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Bremer (7/10): Kaptan, skor 2-0'ken Vitinha'nın golünü önleyen kritik bir blok yaptı. Devre arasından sonra Juve'nin havadaki başlıca tehdidiydi. Kornerden gelen topa kafasıyla hafifçe dokunarak topu üstten auta gönderdi, Weston McKennie'nin ortasında yaptığı bir başka kafa vuruşu da yandan dışarı çıktı. Vitinha'ya yaptığı faul nedeniyle kart görmemesi şanslıydı.

Federico Gatti (5/10): Maça tedirgin başladı; Vicario ile yaşadığı erken anlaşmazlık neredeyse pahalıya mal oluyordu. Kalulu'nun ortasında yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti. Devre arasında yerini forvet Nick Woltemade'ye bıraktı.

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Orta saha

Pierre Kalulu (5/10): Hatalarının pahalıya mal olduğu bir gece geçirdi. Sağ kanat beki olarak oynarken Baldanzi'nin golü öncesinde Vitinha'nın baskısı altında topu uzaklaştıramadı. İlk yarının uzatma dakikalarında ise yaklaşık 11 metreden yakaladığı müthiş fırsatta topu yandan auta gönderdi. Maçın diğer bölümlerinde hücum isteği gösterse de gecesine bu iki an damga vurdu.

Douglas Luiz (6/10): Juve oyunun kontrolünü ele geçirdikten sonra sık sık topla buluştu ve ilk yarıda Bijlow'un kurtardığı şutta Kerim Alajbegovic'e pası verdi. Ancak paslarının fazlası risksiz ve yana doğruydu. 77. dakikada yerini Koopmeiners'e bıraktı.

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Pape Sarr (6/10): Orta sahada çok çalıştı ve ilk yarıda Randal Kolo Muani'ye doğru tehlikeli bir orta yaptı. Hücumun ilerleyen bölgelerinde oyuna etki etmekte zorlandı ve 59. dakikada yerini Jérémie Boga'ya bıraktı.

Andrea Cambiaso (6/10): Eski kulübüne karşı unutmak isteyeceği bir akşam geçirdi. Ehizibue'nin şutunun kendi kalecisini geçecek şekilde yön değiştirmesine neden olması büyük şanssızlıktı. Yine de 59. dakikada yerini Juan Cabal'a bırakmadan önce Douglas Luiz ve Alajbegovic'in maçın başındaki şutlarına paslarıyla katkı sağladı.

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Weston McKennie (7/10): Juve'nin en iyi anlarını hazırlayan isimdi. Devre arasından önce Kalulu'ya çok net bir fırsat yarattı, sonrasında Kolo Muani'yi savunma arkasına kaçırdı ve daha sonra Bremer'in kafa vuruşuyla buluştuğu ortayı yaptı.

Kerim Alajbegovic (6/10): Woltemade ve Koopmeiners'in önünde ilk 11'de şans bulan genç oyuncu, ilk yarıda Juve'nin şut çekmeye en istekli ismiydi. 23. dakikada Bijlow'u kurtarış yapmaya zorladı. 35. dakikada Genoa'nın tehlikeli bir atağa çıkmasına yol açan top kaybını yaptı ve devre arasında oyundan alındı.

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Hücum

Randal Kolo Muani (5/10): İlk yarıda topa yalnızca sekiz kez dokunabilen Fransız oyuncu için sıkıntılı bir geceydi. McKennie'nin ara pasının ardından ağır bir ilk dokunuş yaparak en iyi fırsatını harcadı. Yine de ikinci yarının ortalarında geriye çıkardığı pasla Woltemade'ye pozisyon hazırladı.

Yedekler ve teknik direktör

Edon Zhegrova (7/10): Devre arasında oyuna girdi ve Juventus'un eksikliğini hissettiği hareketliliği hemen sağladı. Ethan Meichtry'yi çekerek durdurduğu için sarı kart gördü. Ceza sahası çizgisinden çektiği ve yön değiştiren şutla Bijlow'u kurtarış yapmaya zorladı. Bremer'in kafa vuruşuyla buluştuğu korneri ve Koopmeiners'in son bölümdeki şutuna zemin hazırlayan serbest vuruşu kullandı.

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Nick Woltemade (6/10): Hücum hattına farklı bir fiziksel güç kattı. Kolo Muani'nin geriye çıkardığı pasın ardından ceza sahasının ortasından yaptığı vuruş yandan auta gitti. Uzatma dakikalarında Boga'nın ortasına yaptığı kafa vuruşunu ise kalenin üst köşesinde Bijlow kurtardı.

Juan Cabal (6/10): 59. dakikada Cambiaso'nun yerine girdi ve Juve'ye sol ayağını kullanarak daha doğal bir pas seçeneği sundu. Ancak hücumun son bölümünde fazla etkili olamadı.

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Jérémie Boga (6/10): 59. dakikada Sarr'ın yerine girdi ve son bölümde oyuna daha fazla etki etti. Bir şutu savunma tarafından engellendi; uzatma dakikalarında Woltemade'nin kafa vuruşuyla buluştuğu ortayı yaptı.

Teun Koopmeiners (6/10): 77. dakikada oyuna girdi ve teselli golüne çok yaklaştı. Kısa kullanılan bir serbest vuruşun ardından ceza sahası dışından çektiği, yön değiştiren şut uzatma dakikalarında üst direğin altına çarptı.

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Luciano Spalletti (4/10): Takımı, maçın başlarında Genoa'nın kontraatak tehdidine hazırlıksız göründü. Değişiklikleri devre arasından sonra oyunun temposunu artırdı, ancak Juve derinde savunma yapan rakibini aşmak için yine de tutarlı bir B planı ortaya koyamadı.



