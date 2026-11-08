Juventus, Artemio Franchi'de iki kez geriye düşmesine rağmen güçlü bir direnç göstererek mücadeleci Fiorentina karşısında 2-2'lik beraberliği elde etti. Luciano Spalletti'nin taktiksel değişiklikleri, savunmada erken yaşanan aksaklıklara rağmen Juventus'un maçtan kopmamasını sağladı.

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Juventus, Artemio Franchi'de Fiorentina ile 2-2 berabere kaldığı maçta savunmadaki kırılganlığına rağmen hücumdaki ısrarıyla dikkat çekti. Luciano Spalletti'nin ekibi, Mateo Pellegrino'nun henüz dördüncü dakikada savunma hattını aşmasıyla hemen baskı altına girdi. Topa yüzde 59 oranında sahip olan Juventus, Fiorentina'nın orta saha ile savunma arasındaki boşlukları sık sık ortaya çıkaran kontra ataklarını durdurmakta zorlandı.

Juventus, taktik mücadelenin yaşandığı maçta duran toplarda fiziksel üstünlüğüne büyük ölçüde yaslandı ve 32. dakikada Nick Woltemade ile beraberliği buldu. Konuk ekip, ikinci yarının başlarında A. Njie'nin golüyle yeniden geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Gleison Bremer'in 66. dakikadaki kafa golü Juventus'a bir puanı getirdi. Ancak Torino ekibinin gördüğü üç sarı kart, maçın temposuna ayak uydurmakta sık sık zorlandığını gösterdi.

Kaleci ve savunma

Guglielmo Vicario - 6/10

Vicario, Pellegrino'nun erken gelen ilk golünde pek bir şey yapamazdı; ikinci golde ise savunmasız kaldı. Maç boyunca dört kurtarış yaparak Juventus'u hareketli geçen ilk yarıda oyunun içinde tuttu. Ancak Fiorentina'nın baskısı altında topu oyuna sokarken zaman zaman acele etti.

Gleison Bremer - 8/10

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Kaptan, 66. dakikada güçlü bir kafa vuruşuyla kritik beraberlik golünü atarak takımına öncülük etti. 22. dakikada sarı kart görmesine rağmen savunmanın temel direğiydi. Takımının yaptığı 16 uzaklaştırmaya katkıda bulundu ve fiziksel gücü yüksek hücum hattına karşı girdiği bire bir mücadeleleri kazandı.

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Pierre Kalulu - 5/10

Njie'nin hızı karşısında zorlanan savunmacı için güç bir akşamdı. İlk goldeki pozisyon alışında soru işaretleri vardı. Yine de maç ilerledikçe performansını artırdı ve son bölümde takımının savunma çizgisini daha ileride tutmasına yardımcı oldu.

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Jhon Lucumi - 6/10

Lucumi, topa sahipken nispeten sağlam bir görüntü sergiledi. Spalletti'nin son dakikalarda savunma hattını güçlendirmek istemesi üzerine 89. dakikada yerini Federico Gatti'ye bıraktı. Juventus'un 386 pas tamamladığı maçta oyun kurulumunda rol oynadı.

Juan Cabal - 5/10

Cabal için disiplin açısından unutmak isteyeceği bir geceydi. 13. dakikada sarı kart gördü, 56. dakikada ise yerini Zeki Celik'e bıraktı. Erken gördüğü kart, kanattaki bire bir mücadelelerde agresifliğini sınırladı.

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Orta saha

Douglas Luiz - 7/10

Brezilyalı oyuncu, Bremer'in beraberlik golünün asistini yaparak takımının yaratıcılık kaynağı oldu. 66. dakikadaki golden kısa süre sonra oyundan çıktı. Duran toplardaki ortaları ve topu takımında tutması, Juventus'un 12 korner kazanmasında belirleyiciydi.

Weston McKennie - 6/10

78. dakikada oyundan çıkana kadar sahanın büyük bölümünde mücadele eden Amerikalı oyuncu, yorulmak bilmeyen bir performans sergiledi. Hücumda belirleyici son pası veremese de orta sahadaki enerjisi Koopmeiners'e daha fazla hareket serbestliği sağladı.

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Teun Koopmeiners - 6/10

Koopmeiners, forvetlerin arkasındaki boşluklarda görev yaptı ancak Fiorentina'nın sıkı orta sahası arasında alan bulmakta zorlandı. Takımının 2,42'lik beklenen gol (xG) değerine ulaşmasında önemli rol oynasa da kendisi gol atamadı.

Jeremie Boga - 5/10

Boga kanatta beklenen etkiyi yaratamadı ve 57. dakikada oyundan alındı. Rakibini geçmekte ve ilerideki iki oyuncuyu gerektiği gibi beslemekte zorlanması, ikinci yarının başlarında taktik değişikliğine yol açtı.

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Hücum

Nick Woltemade - 8/10

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Hücum hattının en etkili oyuncusu olan Woltemade, 32. dakikada ilk beraberlik golünü attı. Takım arkadaşlarıyla kurduğu bağlantı mükemmeldi. Buna rağmen 57. dakikada yapılan çift oyuncu değişikliğinde şaşırtıcı biçimde oyundan alındı.

Randal Kolo Muani - 7/10

Kolo Muani, Woltemade'nin golünün asistini yaptı ancak 73. dakikada gördüğü sarı kart gecesine bir ölçüde gölge düşürdü. Kendisi gol atamasa da Fiorentina stoperlerine maç boyunca zorluk çıkardı.

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Yedekler ve teknik direktör

Zeki Celik - 6/10

56. dakikada Cabal'ın yerine oyuna girdi. Sağ tarafta savunma disiplinini artırarak son yarım saatte Fiorentina'nın kanat oyuncularının etkisini sınırladı.

Edon Zhegrova - 6/10

57. dakikada Woltemade'nin yerine oyuna giren Zhegrova, hücuma yeni bir enerji ve doğrudanlık kattı. Geç gelen beraberlik golüne giden süreçte kurulan baskıya katkıda bulundu.

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Kristjan Alajbegovic - 5/10

57. dakikada Boga'nın yerine girdi. Çok çalışsa da gergin geçen son bölümde ev sahibi ekibin savunmasını düzenli olarak aşacak deneyimden yoksundu.

Jeff Ekhator - 5/10

Orta sahaya enerji katmak için 78. dakikada McKennie'nin yerine oyuna girdi ancak oyun açıldıkça topla fazla buluşamadı.

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Federico Gatti - Değerlendirme yok

Alınan bir puanı korumak amacıyla 89. dakikada yapılan geç bir taktik değişiklikle oyuna girdi.

Luciano Spalletti - 6/10

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Spalletti'nin 4-2-3-1 sistemi maçın başlarında hazırlıksız yakalandı ancak duran top organizasyonlarına güvenmeyi sürdürmesi karşılığını verdi. 57. dakikadaki çift oyuncu değişikliği cesurcaydı. Bu hamle kısa süreliğine takımın ritmini bozsa da Juventus, deplasmandan puan çıkarmaya yetecek direnci gösterdi.