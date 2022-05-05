GOAL İtalya'dan Romeo Agresti'nin edindiği bilgiye göre; 2021/22 sezonu sonunda Juventus'tan ayrılmayı düşünen Giorgio Chiellini, kariyerini MLS'te sürdürmeye sıcak bakıyor.

17 yıldır Juventus formasını terleten 37 yaşındaki stoperi önümüzdeki haftalarda Avrupa futbolunun en üst seviyesinde son kez izleyebiliriz.

Chiellini, 1 Haziran'daki İtalya-Arjantin maçıyla birlikte milli takımı da bırakacağını açıklamıştı.

Chiellini'nin MLS'e gitme olasılığı ne kadar?

İtalyan savunmacı futbolculuk günlerinin geri kalan bölümünü ABD'de geçirmeyi arzulasa da, transferin gerçekleşmesi sanıldığından daha zor olabilir.

MLS ekipleri, 2007'de yürürlüğe giren ve 'Beckham Kuralı' olarak da bilinen kural sayesinde maaş tavanına takılmadan üç oyuncu transfer edebiliyor.

Kariyerinde dokuz Serie A, beş İtalya Kupası, bir Avrupa Şampiyonası zaferi ve iki Şampiyonlar Ligi finali gören Chiellini, jenerasyonunun en iyi savunmacılarından biri olarak anılıyor.

Fakat MLS takımları özel statüdeki bu oyuncuların seyirciyi tribüne çekecek isimler olmasına özen gösteriyor. Bu da hücumcuların üç kişilik kota için öncelik kazanmasına yol açıyor.

Juventus'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Chiellini, MLS'te uygun bir adres bulduğu takdirde İtalya'dan bir yıl erken ayrılmak istiyor.

Chiellini, Juventus'a dönebilir mi?

Savunmada sergilediği parlak zekayı saha dışında da iyi kullanan Chiellini, yöneticilik alanında diplomaya sahip. Gelecekte onu Pavel Nedved gibi Juventus'un idari ekibinde görme ihtimalimiz yüksek.

Chiellini de daha önce yaptığı bir açıklamada Juventus'taki hikayesinin "asla bitmeyeceğini" söyleyerek bu ihtimali dile getirmişti. Kulüp başkanı Andre Agnelli ise, Chiellini'nin Juventus'taki idari kariyerine ne zaman isterse başlayabileceğini söylemişti.