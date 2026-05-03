Juventus'un büyük utancı, AS Roma ve Donyell Malen'e fırsat yaratıyor

Juventus, Pazar günü kendi sahasında küme düşme tehlikesi yaşayan Hellas Verona karşısında utanç verici bir performans sergiledi. Dusan Vlahovic'in muhteşem serbest vuruşuna rağmen, La Vecchia Signora, Serie A'nın on dokuzuncu sıradaki rakibine karşı 1-1'den öteye gidemedi. Juventus, 65 puanla dördüncü sırada yer alırken, onu Como (62) ve AS Roma (61) takip ediyor. Roma, Pazartesi günü Fiorentina ile karşılaşacak ve böylece çok arzulanan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için bir puan farkla yaklaşabilir.

Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti, Francisco Conceição'ya ilk 11'de yer verdi ve eski Ajax oyuncusu, maçın 15. dakikasında ilk büyük fırsatı yarattı. Portekizli oyuncu köşeye doğru şutunu çekti, ancak Hellas kalecisi Lorenzo Montipo son anda müdahale ederek topu kurtardı.

Juventus bu fırsatın ardından ritmini biraz daha buldu ve Jonathan David'in şutunun Andrias Edmundsson tarafından engellenmesinin ardından Gleison Bremer daha da yaklaştı. Brezilyalı oyuncu, Pierre Kalulu'nun ortasında kafayla topu üst direğe çarptırdı.

Bremer, devre arasına on dakika kala yine başroldeydi. Merkez savunma oyuncusu kötü bir pas verdi ve Domagoj Bradaric'in topu ele geçirmesine neden oldu. Hırvat oyuncu mükemmel bir şekilde kontrolü elinde tuttu ve Kieron Bowie'ye geniş bir pas attı; Bowie, Juve kalecisi Michele Di Gregorio'yu geçerek skoru 1-1'e getirdi.

"Büyük stadyumlarda gol atmak her zaman yapmak istediğiniz bir şeydir," dedi Bowie devre arasında Sky Sport Italia'ya. "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, bu yüzden korkusuz oynamalı ve Juventus'un gol atmasını engellemeye çalışmalıyız."

Hellas, ikinci yarının ilk 15 dakikasını atlattı, ancak daha sonra Vlahovic'in bireysel hünerine karşı koyamadı. Sırp oyuncu, yaklaşık 25 metreden Montipo'nun arkasındaki uzak köşeye sert bir serbest vuruş gönderdi: 1-1.

Montipo, daha sonra Conceição'nun kesin gibi görünen iki golünü de engelledi. Zamanın Juventus aleyhine akmasıyla Spalletti bir şeyler yapmalıydı. Böylece Teun Koopmeiners, savunma oyuncusu Lloyd Kelly'nin yerine oyuna girdi.

Hellas elinden geleni yaptı ve sıkı bir savunma sergiledi, ancak özellikle Edon Zhegrova zaman zaman yaptığı hızlı hareketlerle rakip savunmayı zorladı. Zhegrova 93. dakikada galibiyete birkaç santimetre uzaklıktaydı, ancak şutu direkten dönerek gol olamadı: 1-1.