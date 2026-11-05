Juventus, AFAS Stadion'da AZ Alkmaar'ı disiplinli bir oyunla 2-1 yenerek Avrupa Ligi'ndeki etkileyici performansını sürdürdü. Teun Koopmeiners ve Randal Kolo Muani'nin maçın başında attığı goller, son dakikalarda yaşanan tehlikeye rağmen galibiyeti getirdi.

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Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, Alkmaar'da ilk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendirme konusunda ders verdi ve devre arasına girilmeden maçın sonucunu büyük ölçüde belirledi. Taktiksel yerleşim üstünlüğünü kullanan Juventus'un hücumunda kilit isim Kolo Muani'ydi. Fransız oyuncu, 19. dakikada Koopmeiners'e gol pasını vererek eski AZ oyuncusunun eski takımına karşı gol atmasını sağladı. Kolo Muani, Nick Woltemade'nin başarılı hazırlığının ardından 37. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Juventus'un enerjisini korumak için geride savunma yapmasıyla ikinci yarı daha temkinli geçti ve AZ Alkmaar baskı kurma fırsatı buldu. Topa sahip olma oranında %56'ya ulaşan ve 18 şut çeken AZ Alkmaar, isabetli şut bulmakta zorlandığı için 88. dakikaya kadar Juventus'u fazla sıkıntıya sokamadı. Mexx Meerdink'in geç gelen golü son dakikaları gerginleştirse de İtalyan devi, dört dakikalık duraklama süresinde üstünlüğünü koruyarak Avrupa mücadelesindeki üçüncü galibiyetini aldı.

Kaleci ve savunma

Guglielmo Vicario - 7/10

İtalyan kaleci 80 dakika boyunca büyük ölçüde zorlanmadı ancak konsantrasyonunu koruyarak iki kritik kurtarış yaptı. Meerdink'in köşeye gönderdiği geç golde yapabileceği pek bir şey yoktu. İlk yarıda topu oyuna sokarken yaptığı tercihler ise Juventus'un Hollanda ekibinin ilk baskısını aşmasına yardımcı oldu.

Jhon Lucumi - 7/10

Kolombiyalı oyuncu, fiziksel üstünlüğünü ortaya koyduğu bir performansla savunma hattına liderlik etti. Hava toplarının çoğunu kazandı ve AZ'nin son 15 dakikada ceza sahasına ortalar gönderdiği bölümde tehlikeleri uzaklaştırmada önemli rol oynadı.

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Federico Gatti - 6/10

Gatti her zamanki gibi agresif oynadı ancak zaman zaman savunma çizgisinden çıkarak risk aldı. Savunmanın üzerindeki yük artınca 78. dakikada yerini Bremer'e bıraktı.

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Lloyd Kelly - 6/10

Kelly, savunma hattının sol tarafında sağlam bir denge sağladı. Lucumi kadar öne çıkmasa da disiplinli pozisyon alışı sayesinde AZ'nin kanat oyuncuları içeri kat edip Vicario'yu zorlamak yerine çizgiye yönelmek zorunda kaldı.

Pierre Kalulu - 7/10

Kanat beki olarak görev yapan Kalulu, çok yönlülüğünü gösterdi. İkinci yarıda ağırlıklı olarak savunma görevleri üstlendi ve bire bir mücadelelerde başarılı oldu. Ancak hücuma katkısı, diğer kanattaki takım arkadaşına kıyasla sınırlı kaldı.

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Orta saha

Pape Sarr - 7/10

Orta sahanın dinamizmini sağlayan Sarr, sahanın geniş bir bölümünde etkili oldu. Pas aralarını bulması ve hızlı hücuma geçişleri, Juventus'un kontra ataklardaki başarısında kilit rol oynadı ve hücum oyuncularının ilk yarıda etkili olmasına zemin hazırladı.

Andrea Cambiaso - 6/10

Cambiaso çalışkan bir performans sergiledi ancak 48. dakikada sarı kart gördü. Spalletti savunma düzenini güçlendirmek isteyince 60. dakikada oyundan alındı.

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Teun Koopmeiners - 8/10

Gecenin öne çıkan isimlerinden biriydi. Koopmeiners, 19. dakikada eski takımına karşı attığı golde soğukkanlılığını gösterdi. Farklı mesafelere yaptığı paslarda çok başarılıydı ve Juventus daha geride savunma yapmaya başlayana kadar oyunun temposunu belirledi.

Hücum

Randal Kolo Muani - 9/10

Maçın tartışmasız en iyi oyuncusuydu. Konuk ekibin hücumdaki olumlu işlerinin hepsinde payı olan Kolo Muani, ilk golün asistini yaptıktan sonra 37. dakikada iyi bir vuruşla golünü attı. Topsuz koşuları, 85. dakikada oyundan çıkana kadar AZ stoperlerine sürekli sorun çıkardı.

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Kerim Alajbegovic - 6/10

Spalletti'nin ilk 11'de şans verdiği genç yetenek, teknik becerisini zaman zaman gösterdi. Gol veya asist kaydedemese de 60. dakikada yerini Jeremie Boga'ya bırakana kadar AZ savunmasının açılmasına yardımcı oldu.

Nick Woltemade - 7/10

Hücumda etkili bir bağlantı oyuncusu olan Woltemade, Kolo Muani'nin golündeki asistini hak etti. Boyu ve gücü sayesinde Juventus, baskı altında uzun top oynayabildi; Woltemade topu ileride tutmak için güvenilir bir seçenek oldu.

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Yedekler ve teknik direktör

Jeremie Boga - 6/10

Kontra ataklara yeni bir hareketlilik katmak için 60. dakikada oyuna girdi. Top sürme becerisi Juventus'un baskıdan çıkmasına yardımcı oldu ancak son pasları her zamanki kadar etkili değildi.

Juan Cabal - 5/10

Cambiaso'nun yerine oyuna giren Cabal, maçın temposuna ayak uydurmakta biraz zorlandı. AZ'nin son bölümdeki atağını durdurmaya çalışırken 94. dakikada sarı kart gördü.

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Gleison Bremer - 6/10

78. dakikada Gatti'nin yerine giren Brezilyalı oyuncu, son bölümde savunmaya direnç kattı.

Jeff Ekhator - 5/10

Kısa süre sahada kalmasına rağmen disiplinli oynadı. Ancak oyuna girdikten kısa süre sonra, 85. dakikada sarı kart gördü.

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Douglas Luiz - Puan yok

Adil biçimde puanlanamayacak kadar geç oyuna girdi.

Luciano Spalletti - 8/10

Taktiksel planı tam isabetti. Spalletti, AZ'nin önde kurduğu savunma hattını zayıf nokta olarak belirledi ve ilk yarıda bundan kusursuz biçimde yararlandı. Üstünlüğü korumaya yönelik oyuncu değişiklikleri pragmatikti. Juventus gol yemeden bitiremediği maçta üç puanı gerçekten kaybetme tehlikesi yaşamadı.