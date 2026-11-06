Teun Koopmeiners, eski takımının sahasına döndüğü maçta Juventus’un Avrupa Ligi’nde kritik bir galibiyet almasına yardımcı olarak unutulmaz bir gece yaşadı. Hollandalı orta saha oyuncusu AZ Alkmaar karşısında gol attı ancak gecenin asıl hikâyesi, sahada erkek kardeşi Peer ile yaşadığı aile içi rekabetti.

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Alkmaar'da aile içi rekabet

AZ ile Juventus arasındaki Avrupa Ligi karşılaşması, Koopmeiners için bir Avrupa kupası maçından çok daha fazlasıydı: Kardeş rekabetinin yaşandığı bir yuvaya dönüştü. Hollanda ekibinin kaptanlığını yapan küçük kardeşi Peer'e karşı oynayan Teun, Juventus'un 2-1'lik galibiyetinde belirleyici isim oldu. Maçın rekabetçi yapısına rağmen orta saha oyuncusu, iki kardeşin de altyapısında yetiştiği kulübe dönüşünün „güzel bir akşam“ olduğunu söyledi.

Yerel taraftarların maç öncesinde iki kardeşi çocukken gösteren bir pankart açması, aile buluşmasına duygusal bir hava kattı. Pankart, profesyonel kariyerlerinde Avrupa sahnesinde rakip olmadan önce Alkmaar'da paylaştıkları geçmişi hatırlatıyordu. Kardeşine karşı oynamanın kendine özgü deneyimini anlatan Koopmeiners, karşılaşmayı maç içinde bir maç olarak niteledi. „Güzel bir akşamdı. Kazandık ve en önemli şey bu,“ dedi Sky Sport Italia'ya.

İki kardeş arasındaki rekabet 90 dakika boyunca kendini gösterdi. Teun, Juventus skorda üstünlüğü ele geçirince ikinci yarıda kardeşine takılmadan edemediği bir anı anlattı. Gülerek, „İlk yarıda, belki kardeşimle de, maç içinde küçük bir maç vardı. O, solda çok oynadı. Sonra ikinci yarıda ona 2-0 önde olduğumuzu söyledim,“ diye ekledi.

Tribünde babanın heyecanı

Kardeşler sahada mücadele ederken babaları tribünden izliyordu ancak heyecanına yenik düştüğü aktarıldı. Psikolog olmasına rağmen baba Koopmeiners, böylesine önemli bir maçta iki oğlunun birbirine karşı oynamasını izlerken sakin kalmakta zorlandı. Teun, babasının o gün yaşadığı duygusal stres nedeniyle maçın tamamını izleyemediğini esprili bir anekdotla anlattı.

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Juventus'un yıldızı, „Babamız psikolog ama onunla çalışamazsınız, biz oynarken maçlarda çok geriliyor,“ dedi. İki oğlunun karşı karşıya gelmesi, babaları için başa çıkılması zor bir durumdu. Teun, babasının stadyumdan erken ayrılmasıyla ilgili şaka yaparak, „Özellikle bu akşam, çünkü iki oğlu da oradaydı. Sanırım 20 dakika sonra arabaya döndü,“ ifadelerini kullandı.

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Kardeşçe takılma ve maç sonu hayal kırıklığı

İtalyan devinin galibiyeti Peer'i doğal olarak hayal kırıklığına uğrattı. Ağabeyinin maç sırasında skoru hatırlatması da buna eklendi. Teun, AZ Alkmaar kaptanının ne sonuçtan ne de kendisine takılınmasından hoşnut olduğunu kabul etti. Aralarındaki sürtüşmeyi futbolun ve kardeş ilişkisinin doğal bir parçası olarak gören Teun, „Peer biraz kızdı ama sorun değil,“ dedi.

Aile içindeki rekabetin ötesinde Koopmeiners, kendi gelişimine ve takımın yakaladığı ivmeye odaklandı. Son maçlarda iyi bir performans sergileyen orta saha oyuncusu, Serie A'da önlerindeki mücadelelerde bu düzeyi koruması gerektiğini vurguladı. „Son birkaç maçta iyi oynadım, takıma her şeyimi vermeliyim. Hafta sonunda Fiorentina'ya karşı da böyle devam etmeliyim. Kafamı sakin tutmalıyım,“ diyerek sözlerini tamamladı.

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Sakatlık krizine rağmen gelen galibiyet

Bu sonuç, çok sayıda oyuncusundan yoksun olan Luciano Spalletti'nin takımı için özellikle önemliydi. Birkaç kilit oyuncunun forma giyemediği maçta Juventus, dirençli AZ karşısında Koopmeiners ve Randal Kolo Muani'nin fırsatları gole çevirmesiyle galip geldi. Hollanda ekibinin daha önce Avrupa kupalarında kendi sahasında oldukça güçlü bir performans sergilemiş olması, konuk takımın galibiyetini daha da etkileyici kıldı.

Mexx Meerdink'in son bölümde farkı bire indirmesi Juventus'a kısa süreli bir endişe yaşatsa da İtalyan ekibi üstünlüğünü koruyarak puanları aldı. Bu galibiyet, Juventus'un Avrupa Ligi lig aşamasındaki konumunu güçlendirdi ve lig maçlarına dönüş öncesinde moral verdi.