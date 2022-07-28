Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali Fransız oyuncunun ameliyat olmak için gittiği ABD'den ameliyat olmadan dönmesine neden oldu.

Manchester United ile olan kontratının sona ermesinin ardından eski takımı Juventus'a dönen ancak sezon öncesi hazırlıkları sırasında sakatlanan Fransız yıldız Paul Pogba'nın sahalara ne zaman döneceği kesinlik kazanmadı. 2022 Dünya Kupası'nı kaçırma riskini göze almak istemeyen Pogba'nın sakatlık süreci beklenenden daha uzun sürebilir.

ABD'de ameliyat olması beklenen ancak ameliyat olmayan ve Çarşamba günü İtalya'ya geri dönen Pogba Fransa Milli Takımı'nın sağlık personeli tarafından kontrol edilecek. La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport'a göre Pogba'nın önünde iki seçenek var ve bu seçenekler Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giyememesine neden olabilir.

Paredes gündemde

40-60 gün arasında hareketsiz kalmasına neden olacak olan menisküs tedavisi yıldız oyuncunun önündeki seçeneklerden biri gibi görünürken, bu tedavi yönteminin nispeten daha genç oyuncular için uygun olması Pogba'yı düşündürüyor. Bir diğer seçenek olan lezyonu dikme alternatifi ise oyuncunun sahalardan 4-5 ay uzak kalması anlamına geliyor ve bu da Pogba'nın Kasım-Aralık aylarında oynancak Dünya Kupası'nda yer alamamasına neden olabilir.

Bu nedenle tedavisine yönelik bir karar vermeden önce Fransa Milli Takımı'nın sağlık personeliyle bir araya gelecek olan Pogba'nın bu sakatlığı birkaç yıldır hissettiği ve Manchester United'da çok sayıda kas sakatlığı yaşamasının da bu nedenden ötürü olduğu öne sürülüyor. Öte yandan Juventus'un Pogba'nın sakatlığı nedeniyle PSG'den Leandro Paredes'e teklif yapması bekleniyor.

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