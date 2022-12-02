Juventus'u 60 milyon euroluk dosyada yakan Giorgio Chiellini'nin WhatsApp yazışmaları oldu

Yaşadığı mali problemler nedeniyle zor günler geçiren Juventus, oyunculara yapılan gizli ödemeler nedeniyle köşeye sıkıştı.

İtalyan basını Juventus'un inceleme altına alınan gizli maaş ödemelerinin 17 oyuncuyu kapsadığını ve yaklaşık 60 milyon euroyu bulduğunu öne sürdü.

Pandeminin ilk döneminde oyuncuların dört aylık maaşlarından vazgeçtikleri yönündeki açıklamalara rağmen gizlice ödeme yapmayı sürdüren İtalyan ekibinin bu suçlamaları nasıl karşılayacağı merakla bekleniyor.

Juventus'un eski kaptanı Giorgio Chiellini Mart 2020'nin son günlerinde WhatsApp'taki takım grubunda bu durumu kabul ederken, İtalyan mali polisi Guardia di Finanza yapılan anlaşmaların 56,6 milyon ile 61,8 milyon euro arasında değiştiğini tespit etti.

Del Piero dönüyor

Bu anlaşmalardan 11'inin 30 milyon euronun biraz daha üzerinde bir bedelle sonuçlandığı kaydedildi.

Öte yandan başkan Andrea Agnelli ve tüm yönetim kurulu üyelerinin istifa ettiği Juventus'un yeniden yapılanmasında kulübün efsane ismi Alessandro Del Piero'nun da yer alacağı öne sürüldü.

Şu anda Katar'da Dünya Kupası için yorumculuk yapan Del Piero'nun yeni görevinin turnuva sonrasında Torino'da gerçekleşecek görüşmenin ardından resmen duyurulması bekleniyor.