Juventus, Thuram hâlâ ayrı antrenman yapıyor: Sassuolo maçı öncesi hisler

Juventus, önümüzdeki cumartesi günü Torino'daki Allianz Stadyumu'nda Sassuolo'yu ağırlayacağı lig maçı hazırlıkları için Continassa'da antrenmanlara başladı. Takım, Luciano Spalletti'nin yönetiminde çalıştı. Spalletti, Udinese deplasmanından sakatlıklarla dönen Khephren Thuram'ın Neroverdi karşısında forma giyip giyemeyeceğini hâlâ bekliyor.





THURAM'IN SAKATLIĞI - Fransız oyuncu ilk yarıda ayak bileğine bir darbe aldı: dişlerini sıkarak oyuna devam eden 2001 doğumlu oyuncu, ikinci yarının başında pes etmek zorunda kaldı ve maçın başlamasından sadece 4 dakika sonra Teun Koopmeiners ile değiştirildi. Sonraki günlerde, aşırı endişe yaratmasa da, Thuram her zaman grubun geri kalanından ayrı olarak antrenman yaptı.





HALA AYRI - Bugün de Fransız orta saha oyuncusu, grubun geri kalanından ayrı antrenman yaptı ancak durumu birkaç gün öncesine göre belirgin bir şekilde iyileşmiş görünüyor.









PERŞEMBE GÜNÜ TAKIMA DÖNÜŞ

Thuram'ın takıma dönüşü, 19 Mart Perşembe günü bekleniyor. Fransız oyuncu, takımın geri kalanıyla birlikte tam antrenmanlara dönecek ve dolayısıyla 21 Mart Cumartesi günü Sassuolo ile oynanacak maçta forma giyebilecek.