Juventus, pazar akşamı uzatma dakikalarında AC Milan karşısında bir puanı kurtardı. Eski PSV hedefi Alphadjo Cissè'nin golüyle Rossoneri, oyun akışına ters şekilde Torino'da öne geçti ancak Teun Koopmeiners'in kusursuz ortasını ağlara gönderen Federico Gatti sayesinde uzatma dakikalarında skor 1-1'e geldi. Her iki dev kulüp de üç maç sonunda yedi puana sahip. AS Roma ve Inter ise şimdilik dokuz puanla zirvede yer alıyor.

İlk yarı kuşkusuz Juventus'un üstünlüğüyle geçti; Koopmeiners de son dönemde alışıldığı üzere yedek kulübesinde oturdu. Ev sahibi ekip topa sahip olma konusunda oyunu domine etti ve temkinli şekilde hücumu düşündü, Milan ise devre arasına kadar neredeyse hiçbir şey üretemedi.

İlk yarıdaki en büyük fırsatlardan biri, Alexis Saelemaekers'in top kaybının ardından topu önünde bulan Francisco Conceição'nun ayağına geldi. Portekizli oyuncunun şutunu Mike Maignan kurtardı, ardından Manuel Locatelli topu içeriye kayarak gönderme konusunda santimlerle geç kaldı.

Bir sonraki tehlikeli an da Conceição'dan geldi. Douglas Luiz'in derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan oyuncunun iyi denemesi yine Maignan tarafından durduruldu. Milan, ilk yarıda yalnızca iki şut çekti ve bunların hiçbiri kaleyi bulmadı.

Conceição, ikinci yarıda da olumlu anlamda öne çıktı. Sağ kanattan içe kat eden süratli kanat oyuncusu sert bir şut çıkardı, çaresiz görünen Maignan'ın rahatlamasına neden olan bu top direkten döndü.

İkinci yarının ortalarında, Koopmeiners'in oyuna girişinden kısa süre sonra Milan, maçtaki ilk ciddi ataklarından birinde golü buldu. Samuel Chukwueze topu Cissè'ye aktardı; içe kat eden Cissè, Locatelli'yi geçip Pierre Kalulu'nun bacaklarının arasından uzak köşeye gönderdi: 0-1.

Juventus, bir puanı koparabilmek için her şeyini ortaya koydu ve çok fazla net fırsat bulamamasına rağmen emeğinin karşılığını aldı. Koopmeiners harika bir orta açtı, Gatti de alt direğe çarpan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.



