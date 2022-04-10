Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri takımının 2-1'lik galibiyetle ayrıldığı Cagliari deplasmanının ardından yaptığı açıklamada takımıyla henüz yeni sözleşme imzalamayan Paulo Dybala'nın durumuna değindi.

Dybala'nın sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini belirten Allegri, futbolun içinde birlilikler kadar ayrılıkların da olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

Sky Sport'a konuşan Allegri galibiyetin sezonu ilk dört sırada tamamlayabilme adına son derece önemli olduğunu vurguladı:

"Kötü oynayarak kazanmayı iyi oynayarak kaybetmeye tercih ederim. Inter'e karşı oynadığımız maçı kimse hatırlamıyor ve kazandıkları için sadece onlar konuşuluyor.

"Cagliari maçının kolay olmayacağını biliyordum ve beklediğim gibi oldu.

"Dybala'nın kulüpteki geleceği netleşmiş değil. Biten hikayeler hayatın bir parçası var. Kadın ve erkek arasında da olur, takımlar ve oyuncular veya teknik direktörler arasında da.

Kulüp bu konuda oldukça net ve ben de buna katılıyorum. Öte yandan Paulo'nun çok çalıştığını belirtmem gerekiyor. Birkaç sakatlık geçirdi ve henüz ondan alışık olduğumuz seviyede değil ama harika bir profesyonel"

Devler peşinde

Kontratının sona ermesinin ardından Inter, Real Madrid ve Barcelona gibi takımlara transfer olabileceği öne sürülen 28 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon Juventus formasıyla 31 maça çıktı.

2015'te Palermo'dan 32 milyon euro karşılığında transfer edilen Dybala forma giydiği 31 maça 13 gol sığdırırken, arkadaşlarına altı da gol pası verdi.

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