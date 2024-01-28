Beş maç sonra puan kaybeden Juventus’ta teknik direktör Massimiliano Allegri, milli futbolcumuz Kenan Yıldız’a yüklendi.

Serie A’nın 22. Haftasında sahasında konuk ettiği Empoli ile 1-1 berabere kalan Juventus’ta teknik direktör Massimiliano Allegri, karşılaşmanın ardından sonradan oyuna dahil olan Kenan Yıldız’a yüklendi. Genç futbolcunun performansını eleştiren İtalyan çalıştırıcının sözleri kısa sürede büyük yankı toplarken, Juventus’un beş maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Allegri ne söyledi?

Kenan’ın 78. Dakikada Filip Kostic’in yerine oyuna dahil olduğu mücadelede etkili olamadığını kaydeden Allegri, “Kenan oyuna daha erken girmiş olsaydı belki maçı kaybederdik. Yedek kulübesinde olduğu bölümde iyi bir iş çıkardı” ifadelerini kullandı. Öte yandan Polonyalı golcü Arkadiusz Milik’in Juve’nin takıldığı maçta 18. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakması dikkat çekti.

İki maç eksiği bulunan Inter’in iki puan önünde liderlik koltuğunda bulunan Juventus, ligde gelecek hafta deplasmanda takipçisi Inter ile karşı karşıya gelecek. İki takımın ligdeki ilk buluşması Dusan Vlahovic ve Lautaro Martinez’in karşılıklı golleri sonrasında 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı.