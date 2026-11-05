Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, genç forvet Kerim Alajbegovic'in perşembe gecesi Avrupa Ligi'nde AZ deplasmanında daha fazla süre alabileceğini doğruladı. 19 yaşındaki Bosnalı yetenek, pazar günü Napoli'yi sahasında 2-0 yendikleri maçta Serie A'daki ilk golünü atarak teknik direktörünün güvenini kazandı.

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Genç forvete Avrupa'da forma şansı

Spalletti, Torino'ya hızla uyum sağlamasından etkilendiği genç hücum oyuncusuna Hollanda'da oynanacak bir başka Avrupa maçında forma vermeyi planlıyor. Boşnak futbolcu, 19 yaş 41 günlükken pazar günü gol atarak Juventus ile Napoli arasındaki bir Serie A maçında gol atan en genç yabancı oyuncu oldu. Ayrıca 2026-27 sezonunda Avrupa'nın beş büyük liginde hem gol hem de asist kaydeden en genç hücum oyuncusu konumunda.

Teknik direktörden ligdeki olgun performansa övgü

Bu sezon söz konusu liglerde 2007 veya sonrasında doğan yalnızca dört forvet daha hem gol hem de asist kaydetti. Böylece Juventus'un genç yeteneği, Lamine Yamal, Charalampos Kostoulas, Jay Robinson ve Paul Mendy ile aynı grupta yer aldı.

Perşembe günkü karşılaşma öncesinde genç oyuncunun çıkışını değerlendiren Spalletti, şunları söyledi: “Alajbegovic sorumluluk aldı. Onun gibi genç bir oyuncu zor anlarda genellikle geri çekilir, ancak o bu zorlukların üstesinden gelinmesine önemli bir katkı sağladı.

“Başlangıçta gelecek vadeden bir oyuncu olarak transfer edilmişti, ancak formunu ve verdiği karşılığı görünce ona biraz daha fazla sorumluluk vermekten mutluluk duyuyoruz.”

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Teknik direktör genç oyuncuyla ilgili beklentileri frenliyor

Eski İtalya Millî Takımı teknik direktörü, forvetin üst düzey futbola bu kadar çabuk uyum sağlamasından hoş bir sürpriz yaşasa da genç oyuncunun üzerinde aşırı baskı oluşturmamaya özen gösteriyor.

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Genç oyuncunun Eredivisie temsilcisiyle oynanacak maçta ilk 11'de ya da sonradan oyuna girerek görev alacağını doğrulayan Spalletti, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu karşılığı görmek güzel, ancak bu seviyede düzenli oynamak zor. Bu yüzden aceleci davranmayalım.

“[AZ'ye karşı] maçın bir bölümünde, erken ya da geç, forma giyeceğini söyleyebilirim.”

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Yenilmezlik serileri Hollanda'da sınanacak

Perşembe günkü karşılaşma, AZ ile Juventus'un Avrupa kupalarındaki ilk resmî maçı olacak. İki kulüp de maç öncesinde etkileyici geçmiş performanslara sahip. Ev sahibi Hollanda ekibi, İtalyan takımlarına karşı Avrupa kupalarında oynadığı son beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik alarak yenilmedi. Torino devi ise Eredivisie ekiplerine karşı çıktığı üç Avrupa Ligi maçında hiç kaybetmedi. Juventus, Hollanda takımlarına karşı aldığı iki galibiyet ve bir beraberlikte yedi gol atarken yalnızca bir gol yedi.