Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Genoa karşısındaki şok yenilginin ardından Serie A puan durumunun oyuncuların zihnini fazlasıyla meşgul ettiğini kabul etti

Luciano Spalletti, Genoa karşısında alınan ağır yenilginin ardından Juventus kadrosunun psikolojik durumundan derin endişe duyduğunu dile getirdi. Juventus teknik direktörü, takımın Serie A puan tablosundaki mevcut konumunun oyuncularının sahadaki performansını olumsuz etkilemeye başladığını belirtti.

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Juventus üzerindeki baskı artıyor

Spalletti, Marassi'de dirençli Genoa karşısında alınan yenilgiyle sonuçlanan Juventus'un hayal kırıklığı yaratan performansının ardından duyduğu rahatsızlığı gizlemedi. Deneyimli teknik direktör, takımının şu anda yaşadığı psikolojik yüke dikkat çekerek ligdeki konumlarından kaynaklanan baskının gözle görülür bir engele dönüştüğünü belirtti. Sonuçlar istedikleri gibi gelmeyince beklentilerin ağırlığı, takımın maçlarda planını uygulamasını zorlaştırıyor gibi görünüyor.

Teknik direktör, Sky Sport Italia'nın aktardığı açıklamasında şunları söyledi: “Artık oynadığımız maçta gördüklerimin, bir önceki maçta gördüklerimden farklı olmasına çok sık şaşırıyorum. Lecce'de bazı şeyler görmüştüm, sonra antrenman yapmadık ve bugün başka şeyler görüyorum. Günümüzde maçlar yüksek tempoda, büyük bir yoğunlukla oynanıyor; sahanın her yerinde ikili mücadeleler var ve biz bu açıdan kırılgan kalmaya devam ediyoruz. Sonra bizim de sorumluluğumuzun olduğu iki gol attılar. Bizim de birkaç fırsatımız oldu, ardından her şey daha da zorlaştı. İçinde bulunduğumuz lig tablosu ve aldığımız sonuçlar da üzerimizde biraz baskı yaratıyor.”

Juventus taraftarlarından özür

Yenilginin ağırlığının ve kötü performansın farkında olan Spalletti, maç sonrası basın toplantısında takımı desteklemek için deplasmana giden taraftarlardan doğrudan özür diledi. Teknik direktör, yenilginin ciddiyetini ve takımının sahadaki etkisizliğini bildiği için bahanelere sığınmadı. Sahada nelerin yanlış gittiğini değerlendirmeden önce deplasmana gelen taraftarlara seslenmeyi öncelik olarak gördü.

Teknik direktör, “Yapmamız gereken ilk şey onlardan özür dilemek, sonra her şeyi konuşabiliriz. Bu akşam yaşadığımız zorluklardan söz edeceksek bunu açıklamak oldukça kolay. Fiziksel mücadele ve ikili mücadelelerde gereken seviyede değildik. Mücadele yoğunluğu açısından her alanda geride kaldık,” dedi.

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İkili mücadeleleri kazanmakta zorlandılar

Genoa, taktik mücadelenin önemli bölümünde bire bir eşleşmelerde üstün geldi ve Spalletti de bunu hemen kabul etti. Rakibin ortaya koyduğu yoğunluğun kendi oyuncularınınkinden çok daha yüksek olduğunu, bunun da sahada ciddi bir dengesizlik yarattığını söyledi. Önlerindeki, kadronun derinliğini ve direncini sınayacak zorlu maçlar düşünüldüğünde, bu mücadele gücü eksikliği teknik direktör için büyük bir endişe kaynağı.

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Spalletti şöyle açıkladı: “Beni biraz endişelendiren, rakiplerin mücadelelere bizden çok daha büyük bir enerjiyle girmesi. Bunu zaten çok konuştuk. Sıcağı sıcağına konuşursanız daha fazla zarar verme riskiniz var, bu yüzden bazı konuları değerlendirmek için biraz daha zaman ayırıyorum. Elbette antrenmanlarda bu seviyeyi yükseltmezsek maçta bunu yapmak zor. Biraz zor durumdayız çünkü elimizdeki oyuncular bunlar. Kiminin daha erken, kiminin daha geç oynaması söz konusu. Genoa'nın stoperlerine markaj konusunda bir hedef vermemek için Woltemade'yi oynatmama kararı aldım.”

Kadro kalitesi sorgulanıyor

Spalletti, mevcut oyuncu grubunun en üst düzeyde rekabet etmek için gereken özelliklere sahip olup olmadığını da sorguladı. Endişe verici derecede etkisiz bir performansın ardından takımının mücadele azmi eksikliğini eleştirdi ve hedeflerini kurtarmak istiyorlarsa durumlarıyla ciddi biçimde yüzleşmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

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“Ortaya koymamız gereken hiçbir şeyi yeterince ortaya koyamadık. Gidip bu oyuncularda bunların olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Yoksa daha önce söylenenleri tekrar söyleyip mevcut durumu anlamak için geriye dönmemiz gerekir,” dedi. “Gerçekten de ortaya koyduğumuz şey çok azdı, yeterince mücadele etmedik. Bunun farkına varmalı ve daha fazlasını ortaya koymalıyız; tabii ortaya koyabileceğimiz daha fazlası varsa.”