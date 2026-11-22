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Juventus birazdan Allianz Stadium'da sahaya çıkacak. Luciano Spalletti yönetimindeki takım, 12.30'da başlayacak maçta Venezia ile karşılaşacak. Juventus, Avrupa kupaları potasına hemen dönmek ve özellikle lig ile Avrupa Ligi'nde oldukça inişli çıkışlı geçen sezon başlangıcının ardından sonuçlarda biraz istikrar yakalamak için galibiyet peşinde.

Torino'daki stadın dışında ise tribün grubu, takıma yönelik bir pankart açtı: "Takıma ve kulübe karşı çalışanların hiçbir onuru yok... İnsanlar için, insanlar için ve ultralar için bu formaya saygı gösterin, onu onurlandırın." Pankartta kime gönderme yapılıyor?