Weston McKennie, Manchester United'a transfer olabileceğine dair haberler hakkında sessizliğini bozdu. ABD'li millî oyuncunun adı, eski millî takım teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun kısa süre önce göreve gelmesinin ardından Old Trafford'a transferle sıkça anılmıştı.

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McKennie, Juventus'ta kalmak istiyor

Premier League'e olası bir transferine ilişkin iddialar artarken McKennie, Juventus'tan ayrılma ihtimaline hızla mesafe koydu . ABD'li orta saha oyuncusu, 2020'de Schalke'den İtalyan devine katılarak kulübün formasını giyen ilk ABD'li, Serie A'da oynayan beşinci Amerikalı futbolcu oldu. Ocak 2023'ten itibaren Leeds United'da geçirdiği altı aylık kiralık dönem de dâhil olmak üzere Torino'daki kariyerinde Juventus'un iki Coppa Italia ve bir Supercoppa Italiana şampiyonluğu kazanmasına katkıda bulundu.

28 yaşındaki oyuncu, geleceğiyle ilgili iddialara doğrudan yanıt vererek önceliğinin Allianz Stadium'da kalmak olduğunu açıkça belirtti. Orta saha oyuncusu, Fabrizio Romano aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Juventus'tan ayrılmayı planlamadığımı netleştirmek istiyorum. Bulunduğum yerde mutluyum. Juventus'la yeni sözleşme imzalamamın nedeni de bu. Burada devam etmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Old Trafford'daki Pochettino bağlantısı

İddialar, Pochettino'nun Manchester United'ın teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından ciddi biçimde güç kazandı. Arjantinli teknik adam, görevdeki son sekiz Premier League maçının hiçbirini kazanamayan Michael Carrick'in yerine Old Trafford'da resmen göreve başladı.

La Gazzetta dello Sport'un son haberlerine göre Pochettino, McKennie'yi yaklaşan ocak ayı transfer dönemi için başlıca hedeflerinden biri olarak belirledi. ABD'li orta saha oyuncusu geçmişte birçok kez başka kulüplerin ilgisini çekti ancak Juventus'ta giderek daha önemli ve çok yönlü bir oyuncu hâline geldi. Kulüp formasıyla 241 resmî maça çıkarak mevcut Juventus kadrosundaki diğer tüm oyunculardan daha fazla forma giydi.

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Sözleşme durumu ve Torino'daki istikrar

Manchester United yeni oyuncular arıyor olsa da McKennie'nin sözleşme durumu transferi zorlaştırıyor. Eski Schalke oyuncusu, mart ayında 2030 yazına kadar kulüpte kalmasını öngören sözleşme uzatmasına imza atarak uzun vadeli geleceğini İtalyan devine bağladı.

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McKennie, bu sezon şu ana kadar Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıktı, bir gol ve bir asist kaydetti. ABD'li orta saha oyuncusu, çalışma temposu ve çok yönlülüğü nedeniyle teknik direktör Luciano Spalletti tarafından oldukça değerli görülüyor. Spalletti, özellikle Manuel Locatelli ve Khephren Thuram'ın da aralarında bulunduğu diğer orta saha oyuncularıyla ilgili son sakatlık endişeleri nedeniyle onu Torino'da tutmak istiyor.

Gündemdeki diğer ABD millî takımı yıldızları

İngiltere'nin kuzeybatısında Pochettino ile çalışacağı iddialarıyla anılan tek ABD'li yıldız McKennie değil. AC Milan'da öne çıkan Christian Pulisic'in adı da olası bir Manchester United transferiyle anılıyor. "Poch etkisi", İngiltere'deki transfer söylentilerini etkilemeye başlamış durumda.

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Juventus, Serie A puan tablosunda 18 puanla yedinci sırada yer alıyor ve lider Lazio'nun 11 puan gerisinde bulunuyor. Juventus, pazar günü Venezia'yı ağırlayacağı bir sonraki lig maçında yeniden galibiyetle buluşmayı hedefleyecek.