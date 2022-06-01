20 yıla merdiven dayayan Torino macerasına son veren efsanevi savunmacı kariyerine ABD'de devam edecek.

Juventus'un simge isimlerinden Giorgio Chiellini'yi önümüzdeki 18 ay boyunca MLS takımlarından Los Angeles FC'nin renkleriyle izleyeceğiz.

Deneyimli savunmacıyla Los Angeles FC arasında bir süredir devam eden görüşmeler, Chiellini'nin 30 Haziran'da serbest oyuncu statüsü kazanmasıyla resmiyete döküldü.

Geçen ay Juventus'un Lazio ile 2-2 berabere kaldığı maçta son kez seyircisi önünde sahaya çıkan Chiellini tribünler tarafından ayakta alkışlanmıştı.

Chiellini, Los Angeles FC ile anlaştı

GOAL'ün edindiği bilgiye göre, 37 yaşındaki oyuncu Amerikan ekibiyle 2023 yılında sona erecek bir sözleşme imzalayacak.

İki tarafın temsilcileri resmi imzadan önce bir kez daha görüşecek. Ardından Chiellini, Banc of California Stadyumu'nda düzenlenecek törenle imzayı atacak.

Livorno, Roma ve Fiorentina formaları da giyen, ancak 2004'te transfer olduğu Juventus'ta efsane konumuna yükselen Chiellini kariyerinde ilk kez İtalya dışında top koşturacak.

Chiellini'nin Juventus karnesi

Livorno altyapısından yetişen başarılı stoper, 2000 yılında A takıma yükseldi. 2002'de transfer olduğu Roma'da oynama fırsatı bulamayan Chiellini iki sezon Livorno'da kiralık olarak forma giydikten sonra Juventus'a geçti.

2004/05 sezonunda Fiorentina'ya kiralanan Chiellini ardından Juventus savunmasının vazgeçilmez ismi oldu ve kulüpte 561 maça çıktı. Juventus'ta dokuz Serie A şampiyonluğu yaşayan Chiellini iki kez de Şampiyonlar Ligi finali oynadı.

2017'de Juventus tarihinin en iyi 11'ine seçilen Chiellini; Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero ve Michel Platini gibi efsanelerle aynı kadroda yer almıştı.