Luciano Spalletti'nin üzerinde yalnızca Antonio Conte'nin "hayaleti" değil, Stefano Pioli'nin gölgesi de giderek daha fazla beliriyor. Juventus'un sahasında Lazio'ya aldığı kötü yenilginin olumsuz etkileri hâlâ sürerken Certaldolu teknik direktörün koltuğu giderek daha fazla sallanıyor. Better ve Betflag bahis analistlerine göre Spalletti'nin Noel'e kadar görevden alınmasına verilen oran, Lazio maçının hemen ardından belirlenen 2,40'tan daha da düşerek 2,00'a geriledi. Böylece Juventus'un teknik direktörlük koltuğu için yarış da kızıştı. Conte, 4,50 oranla en güçlü aday olmaya devam ediyor. Pioli de 48 saat öncesine göre yükselişte: Kendisine verilen oran 10,00'dan 7,50'ye düştü.

Bir başka önemli eski isim olan Didier Deschamps'a verilen oran ise 10,00 ile çift haneli. Arne Slot 15,00 oranla onu izlerken bir başka geri dönüşe imza atacak olan Igor Tudor, 25,00 oranla daha geri planda.