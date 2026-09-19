Kamil Grabara ağır bir darbe aldı. Polonyalı kaleci, Juventus formasıyla Avrupa Ligi'nde NEC karşısındaki ilk maçından iki gün sonra sağ diz ön çapraz bağlarını yırttı.

Grabara, VfL Wolfsburg ile Bundesliga'dan düşmesine rağmen Juventus'a transfer olarak büyük bir çıkış yaptığı harika bir yaz dönemi geçirdi. İtalyan ekibi onu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı ve Guglielmo Vicario'nun ardından ikinci tercih yaptı.

Grabara ilk maçı için bir süre beklemek zorunda kaldı, ancak NEC karşısında fırsatı buldu ve bunu da en iyi şekilde değerlendirdi. Ortadan attığı isabetli pasla Nico González'i buldu, o da takımının açılış golünü kaydetti.

Juventus, Nijmegen ekibini sonunda 5-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Grabara da kalesini gole kapatmış olmanın moraliyle cumartesi günü Bianconeri antrenmanında büyük bir talihsizlik yaşadı.

Tecrübeli eldiven dizinden sakatlandı ve yapılan testler, sağ diz ön çapraz bağlarını yırttığını ortaya koydu. Juventus, "Oyuncu, tedavi planını belirlemek amacıyla önümüzdeki günlerde ortopedik konsültasyondan geçecek" açıklamasını yaptı.

Böylece teknik direktör Luciano Spalletti'nin elinde bir sorun oluştu. Vicario'nun arkasında artık yalnızca 36 yaşındaki Carlo Pinsoglio kaldı. Yedek kaleci uzun yıllardır Juventus bünyesinde yer alıyor ve şu ana kadar kulüp adına altı maçta görev yaptı.

Juventus bu sezon sağlık açısından hiç de şanslı değil. Daha önce Kenan Yildiz (ayak), Khéphren Thuram (diz), Manuel Locatelli (diz), Jeff Ekhator (hamstring), Juan Cabal (kas) ve Jérémie Boga (hamstring) da sakatlık yaşamıştı.