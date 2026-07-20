Juventus’ta önemli bir oyuncu satışı gerekiyor: Bahisçilere göre en olası adaylar Thuram ve Bremer; Kalulu da takımdan ayrılabilir

Transfer piyasasını da canlandırmak için önemli bir satış. Juventus’un önemli bir oyuncuyu kadrodan çıkarmaya ihtiyacı var ve özellikle orta saha ile savunma hatlarında, Bianconeri’den ayrılması beklenen birçok isim var; bu durum, forvet hattındaki sorunu çözmek için nasıl bir hamle yapılacağına karar verilene kadar devam edecek. Better ve Planetwin365’in oranlarından da anlaşıldığı üzere, Torino’dan ayrılma ihtimali en yüksek isimler arasında Khephren Thuram ve Gleison Bremer yer alıyor; bu iki oyuncunun transfer oranları sırasıyla 1,60 ve 1,85 olarak gösteriliyor.





Teun Koopmeiners’e de dikkat çekiliyor; Juventus’taki düşük performansı ve yüksek maaş maliyeti nedeniyle olası bir transferi zorlaşsa da, oran 1,65 olarak gösteriliyor. Genel olarak, Juventus’ta Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın ardından herkes satılabilir görünüyor: Spalletti’nin takımında bir dayanak noktası haline gelen Pierre Kalulu gibi bir oyuncu bile, olası bir transferi için 7,50 oranla gösteriliyor.