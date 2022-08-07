Kariyerine parlak bir başlangıç yapan santrafor yükselen beklentileri karşılayamadı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Juventus tarafından kadro dışı bırakılan Moise Kean takımın Pazar günü Atletico Madrid ile oynadığı hazırlık maçında bu nedenle yer almadı.

Maça geç kalan ve bu nedenle ceza olarak kadroya alınmayan Kean'in boşluğunu genç oyuncu Matias Soule doldurdu.

Son dört yılda üç farklı kulüpte forma giyen Kean ilk çıkışını gerçekleştirdiği Juventus'ta beklenen patlamayı yapamadı.

Kean'in kariyeri

Everton'dan zorunlu satın alma maddesiyle iki yıllığına kiralanan 22 yaşındaki oyuncu geçen sezon Serie A'da yalnızca 12 maça ilk 11'de başlayabildi.

Yaz döneminde Kean'i takımdan göndermenin yollarını arayan Juventus, oyuncunun kampa fiziksel olarak çok iyi durumda gelmesiyle karar değiştirmişti.

Kean'in hazırlık maçında Barcelona ağlarına gönderdiği iki gol, potansiyeline güvenenleri bir kez daha umutlandırdı.

Teknik direktör Massimilano Allegri geçen sezon Kean hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"O kadronun önemli bir parçası. Genç ve gelişmeye ihtiyacı var, bu çok doğal. Özellikle ilk dokunuşunu ve top kontrolünü ilerletmesi gerekiyor, ama boşluk bulduğunda çok etkili olabiliyor."

2018/19 sezonunda Juventus formasıyla Serie A'da 13 maçta altı gol atan Kean o yaz 27.5 milyon euro'ya Everton'a transfer oldu.

İngiltere'deki ilk sezonunda 37 maçta sadece dört gol atabilen Kean büyük hayal kırıklığı yarattı. Sonraki sezon PSG'ye kiralanan Kean ligde 26 maçta 13 gol atarak toparlansa da Juventus'ta bu formundan uzak kaldı.