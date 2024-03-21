Juventus'ta Kenan Yıldız'ın yeni forma numarası belli oldu! Büyük onur...

İtalyan ekibi Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız konusundaki planını belirledi.

Bu sezon Juventus'un A takımında forma şansı bulan milli oyuncumuz Kenan Yıldız, gösterdiği etkili performansla İtalyan devinin takdirini kazandı.

Serie A devi, Kenan'ın iyi formunun karşılığını vermek için harekete geçti ve genç yıldızın geleceği hakkındaki planını belirledi.

İtalyanlar duyurdu

Alman istatistik sitesi Transfermark'ın açıkladığı veriye göre başarılı oyuncunun piyasa değeri geçtiğimiz günlerde 10 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya yükselmişti. Çizme basınından flaş bir iddia daha geldi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi 2027'de sona erecek genç oyuncuyla yeni kontrat imzalamayı amaçlıyor.

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Yeni forma numarası belli oldu

Bu kontratında ise milli oyuncumuza ciddi bir maaş iyileştirmesi yapılması planlanıyor. Kenan'ı takımda tutmak isteyen Juventus'un ilerleyen süreçte de 10 numaralı formayı Kenan Yıldız'a vermeyi hazırlandığı kaydedildi.

Şu anda 10 numaralı formayı Paul Pogba giyiyor, ancak Fransız futbolcu doping cezası nedeniyle 4 yıl futboldan men edildi ve formasından uzak kaldı.