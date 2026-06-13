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Juventus'ta devrim: Carnevali'nin gelişi Vlahovic transferini yeniden gündeme getirdi; Sırp oyuncunun sözleşmesinin uzatılması 3,50 oranında

Juventus
Transfers

"Çok üzüldüm, son ana kadar bizi Juventus'ta tutmak için elinden geleni yaptı." 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi için Dusan Vlahovic ve ekibiyle yaptığı görüşmenin ardından Giorgio Chiellini'nin sözleri net ve kesin görünüyordu.


Peki, Sırp oyuncu ile Juventus arasındaki her şey bitti mi? Belki de hayır. Damien Comolli'nin ani ayrılışı ve yeni CEO Giovanni Carnevali'nin gelişi ile, Goldbet ve Better bahis analistlerinin 3,50 oranla sunduğu sansasyonel bir sözleşme yenilemesi için yol yeniden açılabilir. Bu "transfer", her zaman forvetini destekleyen Luciano Spalletti'yi kesinlikle mutlu edecektir. Vlahovic'in ilk talepleri göz önüne alındığında, maddi şartların üzerinde biraz daha çalışmak gerekecek, ancak herkesin isteği doğrultusunda, sadece 24 saat önce imkansız görünen bir anlaşma sağlanabilir.

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