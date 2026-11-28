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Teknik direktör Luciano Spalletti ve Juventus için sevindirici haberler var. Juventus, 29 Kasım Pazar günü saat 20.45'te Sinigaglia Stadı'nda Como'ya konuk olacak.

Continassa'daki sağlık ekibinden Pierre Kalulu'nun iyileşmesine ilişkin önemli haberler geldi. Fransız oyuncu, Toskanalı teknik direktörün görev vermesi hâlinde oynayabilecek. Nico Gonzalez'in durumunda ise henüz bir gelişme yok. Jeff Ekhator'un oynayıp oynayamayacağı da değerlendirilecek.

KALULU İYİLEŞTİ, NICO GONZALEZ HENÜZ DEĞİL: Fransız savunmacı, milli maç arasından önceki son karşılaşmada yaşadığı ve kendisini sahalardan uzak tutan sol biseps femoris kasındaki düşük dereceli lezyonu tamamen atlattı. Kalulu bugün takımla birlikte normal şekilde antrenmanlara döndü ve Como deplasmanında forma giyebilecek. Ancak ilk 11'de başlayacağı kesin değil.

Nico Gonzalez ise henüz dönemiyor. Bir süredir takımla çalışmaya başlamaya yakın olsa da sağ bacağındaki soleus kasında yaşadığı düşük dereceli lezyon nedeniyle hâlâ hafif bir ağrı hissediyor. Arjantinli oyuncu iyileşme sürecini sürdürüyor. Sakatlandığı bölgenin hassasiyeti nedeniyle bir süre daha sahalardan uzak kalacak ve Cesca Fabregas'ın Como'suna karşı maç kadrosuna alınmayacak.

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EKHATOR'UN DURUMU BELİRSİZ: Avrupa Ligi'nde Omonia karşısında kazanılan maça ilk 11'de başlayıp gol de atan Jeff Ekhator'un durumu son ana kadar değerlendirilecek. Ekhator bugün, resmî açıklamaya göre tedbir amaçlı olarak takım arkadaşlarından ayrı çalıştı.



İtalyan forvet, Avrupa Ligi karşılaşması sırasında baldırında sertleşme hissetmişti. Teknik ekip, oyuncunun ciddi sakatlık geçmişi nedeniyle risk almak istemiyor. Yine de durumuna ilişkin beklentiler olumlu ve Como maçının kadrosuna alınması bekleniyor.

UZUN SÜRELİ SAKATLAR HÂLÂ YOK: Uzun süredir sakat olan diğer oyuncular da forma giyemeyecek. Kenan Yildiz, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram ve Wojciech Grabara iyileşme süreçlerini sürdürüyor. Dörtlü arasında sahalara dönüşe en yakın isim, yaşadığı zorlu dönemin sonunu görmeye yaklaşan Türk oyun kurucu Yildiz.

MUHTEMEL 11'DE İKİ BELİRSİZLİK: Spalletti'nin Como karşısında yine 3-4-3 dizilişini kullanması bekleniyor. Kalede Vicario, üçlü savunmada ise Gatti, Bremer ve Lucumì yer alacak. İlk belirsizlik kanatlarda: Cambiaso ve Celik'in tercih edilmesi, McKennie'nin kanada kaydırılmasına kıyasla savunma açısından daha güvenli bir seçenek olacak. Orta sahada ise Douglas Luiz ve Koopmeiners ilk 11 için önde görünüyor. Kanatlardaki tercihler hücum hattını da etkileyecek. Kolo Muani ve Conceição'nun Woltemade'nin iki yanında yer aldığı güçlü bir hücum üçlüsü, kanatlarda iki asli kanat oyuncusunun kullanılmasıyla mümkün olabilir. Diğer seçenek ise Kalulu'nun kanatta, McKennie'nin de Kolo Muani-Woltemade ikilisinin arkasında hücuma destek veren oyuncu olarak görev aldığı alışılmadık bir 3-5-2'ye dönmek.