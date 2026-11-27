Reklam

Giorgio Chiellini, Juventus'un eski savunmacısı ve kaptanı, kulübün şu anki Chief Club Affairs Officer'ı olarak bugün La Stampa'nın Torino'daki Mauto'da düzenlediği bir etkinliğe katıldı. Etkinlik, Juve'nin bu sezonki gidişatını konuşmanın, Juventus'u ve İtalyan futbolunu genel olarak değerlendirmenin de fırsatı oldu.

“Yaklaşık bir aydır takım denge ve kimliğini buluyor” diyen Chiellini, Tuttosport'un aktardığına göre şöyle devam etti: “Yılın bu son bölümü çok önemli. Como deplasmanına gideceğiz, ardından evimizde iki maç oynayıp yeniden deplasmanda Roma ile karşılaşacağız. Yeniden kazandığımız savunma sağlamlığı ve denge güven veriyor. Son maçlarda hücumda da etkili silahlar bulduk, önemli oyuncular da geri dönüyor.”

Chiellini sözlerine şöyle devam etti: “Son iki maç olumluydu. İkisine de pek iyi başlamadık ama gidişatlarını değiştirmeyi başardık. Yaklaşık bir aydır takımın denge ve kimliğini bulduğunu düşünüyorum. Locatelli ve Yildiz gibi iki oyuncuyu kaybetmemiz, saha içinde ve dışında yeni dengeler aramamıza yol açtı. Avrupa'daki gidişatımız olumlu ve sorumluluk bilincimizi gösteriyor. Bu turnuvayı hafife alabilirdik ama takım önemsiyor. Bütün maçlara ciddiyetle yaklaşıldı. Mart ayından itibaren bu süreç farklı bir değer kazanacak, ancak ilk iki ya da üç ayda başlangıçta söylenenler yerine getirildi.”

Chiellini, İtalyan futbolundan ve sorunlarından söz ederken bir öneride de bulundu: “Kulüplerimize genç İtalyan oyuncuları transfer etmeleri için somut destek vermek mantıklı olur. Bugün Lyon'dan 16 yaşında bir oyuncu almak, Novara'dan, Bologna'dan ya da Frosinone'den almaktan daha kolay. Kulüplerin daha fazla İtalyan oyuncu alabilmesini sağlayacak bir yol bulmalıyız. Futbolumuzun kendi içinde daha fazla etkileşim kurmasına yardımcı olmalıyız.”