Juventus’ta Carnevali, Vlahovic’e kapıları yeniden açıyor: İkinci bir transfer anlaşması ihtimali oldukça yüksek

Giovanni Carnevali, Dusan Vlahovic’e kapıları yeniden açtı ve birdenbire Sırp oyuncu Juventus’a yeniden yaklaştı. Henüz resmi temaslar gerçekleşmedi (önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor), ancak Bianconeri’nin yeni genel müdürü, son saatlerde bu forvet oyuncusuna kapıları yeniden açtı. Sözleşmenin yenilenmemesine yol açan koşullara (özellikle Comolli ile olan ilişkisi) kıyasla durum kısmen değişti ve bu nedenle yeniden görüşmeye başlamak ve ekonomik açıdan (bir diğer önemli konu) bir uzlaşma noktası bulmaya çalışmak için imkânlar mevcut.





Goldbet ve Planetwin365’in bahis analistleri de bu görüşte; onlara göre 3,50 oranla tam da Juve, Sırp oyuncunun en olası transfer hedefi. Bu ikinci bir birleşmeye dair işaretler, şu anda diğer olasılıkları arka plana itiyor: örneğin, Vlahovic’in Napoli’ye transfer olasılığı birkaç gün içinde iki katına çıktı (4,00’dan 8,00’a), Tottenham (12,00) ve Barcelona (15,00) ise artık geride kaldı.