Juventus’ta Carnevali dönemi başlıyor: Frattesi ve Muharemovic hız kazanıyor, Kolo Muani’nin geri dönüşü de yakındır

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Juventus'ta Carnevali, Frattesi ve Muharemovic; Kolo Muani'nin geri dönüş ihtimali

ROMA – Juventus'ta Giovanni Carnevali dönemi başlıyor: Sassuolo'da on iki yıl boyunca büyük başarılara imza atan yönetici, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçıran Bianconeri'nin geleceğini şekillendirmek üzere Continassa'da şimdiden çalışmaya başladı. Sisal ve Snai’nin bahis analistlerine göre, Juve’nin öncelikli hedefleri arasında Sassuolo’nun kilit oyuncusu olan ve Juventus’a transferi 2,50 oranla değerlendirilen savunma oyuncusu Tarik Muharemovic ile, Neroverdi’de parlayan ancak Inter’de kendini kanıtlayamadıktan sonra yeniden formunu bulması gereken orta saha oyuncusu Davide Frattesi yer alıyor: bu transferin oranı 4,50 olarak gösteriliyor.Uluslararası sahneye bakıldığında ise, geri dönüş yapan Randal Kolo Muani’nin adı öne çıkıyor; bu transfer için oran 2 katı olarak belirlenirken, Napoli’deki geçmişiyle Serie A’nın bir başka tanıdık ismi olan Kim Min Jae için oran ise 3,50 olarak belirlendi. Yine savunma hattı için, on sezonun ardından Manchester City’den ayrılan ve yeni bir maceraya hazır olan John Stones’un adı da ilgi çekici bir ihtimal olarak öne çıkıyor; ancak Juve’ye transfer olasılığı, 16,00 oranla henüz uzak görünüyor.