Juventus'ta başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulunun istifasında Cristiano Ronaldo da önemli rol oynadı

Ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen ve küme düşürülmesi söz konusu olan Juventus'ta zor günler Ronaldo transferiyle başladı.

Dünya Kupası nedeniyle ulusal liglere verilen ara sırasında başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulu üyelerinin istifasıyla sarsılan Juventus'ta gelinen bu noktada Cristiano Ronaldo transferinin büyük bir payı olduğu öne sürüldü.

Temmuz 2018'de Real Madid'den 117 milyon euroya transfer edilen Portekizli yıldıza yapılan ödemelerin açıklığa kavuşturulamamasının yönetimi köşeye sıkıştırdığı kaydedildi.

İtalya'nın mali polis departmanı Guardia Di Finanz geçtiğimiz ay Juventus yöneticilerinin telefonlarını dinlerken Ronaldo ve Juventus arasında imzalanan gizli bir belgeye ulaşırken, bu anlaşmaya göre pandemi sırasında oyuncu maaşlarını dört ay boyunca erteleyen İtalyan ekibi bu süre zarfında Ronaldo'ya masa altından ödeme yapmayı sürdürdü.

Ronaldo iddiaları reddetti

Yapılan gizli anlaşmaya göre Juventus Ronaldo takımdan ayrılsa bile oyuncuya 19.9 milyon euro ödeme sözü verirken, bu durum mali tablolara yansıtılmadı.

Torino Cumhuriyet Savcısı, Ronaldo'dan bu durumu açıklığa kavuşturmasını istese de Ekim ayında La Stampa'da yer alan habere göre 37 yaşındaki Ronaldo bu iddiaları reddetmeyi seçti.

2018'de 117 milyon euroluk bonservis bedeliyle Juventus'u mali açıdan zayıflatan Ronaldo, kulübün 2019, 2020 ve 2021 yılındaki olumsuz mali bilançosunun önemli bir nedeni olarak görünürken, pandeminin getirdiği olumsuz mali yük de Agnelli'nin istifasının önemli nedenleri arasında yer aldı.