Juventus'ta başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulunun istifasında Cristiano Ronaldo da önemli rol oynadı
Dünya Kupası nedeniyle ulusal liglere verilen ara sırasında başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulu üyelerinin istifasıyla sarsılan Juventus'ta gelinen bu noktada Cristiano Ronaldo transferinin büyük bir payı olduğu öne sürüldü.
Temmuz 2018'de Real Madid'den 117 milyon euroya transfer edilen Portekizli yıldıza yapılan ödemelerin açıklığa kavuşturulamamasının yönetimi köşeye sıkıştırdığı kaydedildi.
İtalya'nın mali polis departmanı Guardia Di Finanz geçtiğimiz ay Juventus yöneticilerinin telefonlarını dinlerken Ronaldo ve Juventus arasında imzalanan gizli bir belgeye ulaşırken, bu anlaşmaya göre pandemi sırasında oyuncu maaşlarını dört ay boyunca erteleyen İtalyan ekibi bu süre zarfında Ronaldo'ya masa altından ödeme yapmayı sürdürdü.
Ronaldo iddiaları reddetti
Yapılan gizli anlaşmaya göre Juventus Ronaldo takımdan ayrılsa bile oyuncuya 19.9 milyon euro ödeme sözü verirken, bu durum mali tablolara yansıtılmadı.
Torino Cumhuriyet Savcısı, Ronaldo'dan bu durumu açıklığa kavuşturmasını istese de Ekim ayında La Stampa'da yer alan habere göre 37 yaşındaki Ronaldo bu iddiaları reddetmeyi seçti.
2018'de 117 milyon euroluk bonservis bedeliyle Juventus'u mali açıdan zayıflatan Ronaldo, kulübün 2019, 2020 ve 2021 yılındaki olumsuz mali bilançosunun önemli bir nedeni olarak görünürken, pandeminin getirdiği olumsuz mali yük de Agnelli'nin istifasının önemli nedenleri arasında yer aldı.
Editörün Seçtikleri
- 2022 Dünya Kupası'nda Mesut Özil protestosu: İspanya - Almanya maçında neden Mesut Özil fotoğrafları yükseldi?
- İZLE: Cristiano Ronaldo, Gana maçında iç çamaşırının içinden çıkardıklarını yedi
- 2022 Dünya Kupası gol krallığı: Kylian Mbappe ve Enner Valencia, Altın Ayakkabı yarışında önde
- 2022 Dünya Kupası fikstürü: Gruplar, puan durumu, sonuçlar ve bilmeniz gereken her şey