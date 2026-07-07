Juventus’ta aranıyor… Mourinho, İbrahim Díaz’ın Real Madrid’deki geleceğini belirliyor

İspanyol basında Salı günü yayınlanan bir haberde, Real Madrid’in Portekizli teknik direktörü José Mourinho’nun, takımın Faslı oyuncusu İbrahim Díaz’ın geleceğine ilişkin kararı ortaya çıktı.

Mourinho'nun Real Madrid'in başına geçmesiyle birlikte, İbrahim Díaz'ın da aralarında bulunduğu birçok oyuncunun geleceği belirsizliğe büründü; özellikle de Juventus başta olmak üzere birçok kulübün bu oyuncuyu kadrosuna katmak istediği biliniyor.

Diaz'ın Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ve çeyrek finale yükselme başarısının ardından, Mourinho Faslı yıldızla ilgili kararını kesinleştirdi.

Real Madrid'e yakın "Defensa Central" sitesinin haberine göre, 2026 Dünya Kupası'nda Fas için dört gol asistine imza atan oyuncu, Mourinho'nun planları içinde yer alıyor.

Portekizli teknik direktör, İbrahim Diaz’ı son derece faydalı bir oyuncu olarak görüyor ve onun yeteneğini ve kapasitesini en iyi şekilde değerlendirebileceğinden emin.