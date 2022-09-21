Antrenör, hem sonuçları hem de oyun tarzı sebebiyle kovulmayı hak ediyor, ancak Juventus'un sorunları antrenörün ve oyuncuların çok ötesinde.

Çeviri | Doğa Başak Öztürk @dogaslj

Angel Di Maria, Juventus tarihinin en karanlık günlerinden biri için suçu hızlıca üstlendi.

Pazar günü Juventus'un Monza'ya 1-0 kaybettiği karşılaşmanın 40. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Di Maria, Instagram hesabından şöyle bir açıklama yayınladı: "Sezonun bu kadar zor bir anında takımı bir kişi eksiltmek, oyunu kaybetmemizi sağladı.

"Kaybetmemiz sadece benim hatam"

Di Maria'nın oyundan çıkarılması kuşkusuz ki durumu daha da kötüleştirdi ama bu sadece Juventus'un mevcut halsizliğinin bir belirtisiydi, tek başına sebebi değildi.

Di Maria en azından ayağa kalkmaya ve hatasını kabul etmeye istekliydi ancak bu korkunç durumdan gerçekten sorumlu olanlar, hiçbir şey söylemediler.

Massimiliano Allegri, cezası sebebiyle oturmak zorundaydı, kamera onu çektiğinde koç zaten görünüşten kaybolmuştu.

Geçen hafta Salernitana ile 2-2 berabere kaldıkları maçta Allegri'nin kırmızı kartı sebebiyle, medyayla yüzleşmek zorunda kalan kişi asistanı Marco Landucci'ydi. Oyuncular ise taraftarlardan gelen tepkiyle yüzleşmek zorundaydı.

Leonardo Bonucci'ye bir dereceye kadar sempati hissetmemek zordu, hem neredeyse istismar edildi hem de kötü gidişata oldukça sinirliydi.

Getty/GOAL

Juventus, Di Maria'nın kırmızı kartından önce de şüphesiz kötü performans göstermişti, ancak takımın sorunları oyuncuların çok ötesine geçiyor.

Allegri ise bununla aynı fikirde değil, cumartesi günü Corriere Della Sports'dan Mario Sconcerti'ye konuşan Allegri, takımın yarısının sakatlığı nedeniyle Juve'un formu hakkında yapabileceği çok az şeyi olduğunu iddia etti.

"Kalite her zaman oyuncularda yatar, taktiklerde değil. İyi bir koç önce oyuncuları düşünmeli."

Juventus şu an Paul Pogba, Federico Chiesa, Wojciech Szczesny, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot ve Alex Sandro gibi bazı kilit adamlarından yoksun. Ama Juventus, İtalya'daki en büyük bütçeye sahip kulüp ve şu anda Serie A'da sekizinci sırada bulunuyor.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçını da kaybetti ve gruptan çıkma umutlarını pamuk ipliğine bağlıyorlar. Taraftar daha çok gelecek sezonun turnuvasına katılma olasılığı ile daha çok ilgileniyor. Sonuçta, pazar günü mağlup oldukları Monza, daha önce Seria A'da hiç oyun kazanamamışken, Juve bu sezon sadece iki galibiyet elde etmişti.

Dušan Vlahović gibi bir hücum yeteneğine sahipler ama Dušan yine de topa nadiren dokunuyor. Bu, forvetlerin etrafında çok fazla başka hücum yeteneğine sahip olduğu ve kişiden sadece iyi çalışılmış bitirici hareketlerin beklendiği Manchester City'de iyi olabilir. Ancak burada Vlahovic'in bağlantısı kesilir, izole çalışır ve tamamen kaybolmuş gibi görünür. Tıpkı takım arkadaşlarının çoğu gibi.

Allegri'nin bir şeyleri çevirmeye çalıştığı hiçbir nokta işe yarıyor gibi gözükmüyor. Tıpkı GOAL'den Romeo Agresti'nin pazartesi günü yazdığı gibi, "4-3-3 ikna etmiyor, 3-5-2 ikna etmiyor, hiçbir şey ikna etmiyor." En azından Juventus'un oyununu pozitif bir şekilde etkileyecek gibi gözükmüyor ve bu uzun zamandır böyleydi. Geçen sezon performanslarının çoğu felaketti, özellikle de Şampiyonlar Ligi son 16'da Villarreal karşısında aldıkları mağlubiyet.

O zamanlar öfkeli bir Allegri, bu aşağılayıcı mağlubiyeti 'entelektüel dolandırıcılığın' başarısızlığı olarak etiketleyenleri suçlamıştı. Ancak, iki tarafın kaynakları arasındaki eşitsizlik göz önüne alındığında, bunu başka bir şekilde görmek imkânsız.

Tıpkı Gazzetta dello Sport'un dediği gibi, Allegri'nin Juventus'ta ikinci dönemini, karmaşıklıktan ya da 'sonsuz felaketten' başka bir şey olarak görmek de imkânsız.

Koçun düzeni geri getirmeyi ve takımı kazanma yoluna geri döndürmesi gerekiyordu ancak geçen sezon kulüp 2010/11 sezonundan bu yana ilk kez kupa kaldıramadı.

Daha da kötüsü, futbolu korkunç derecede pragmatik ve zaman zaman izlemesi gerçekten zor.

Juventus sadece çirkin değil, aynı zamanda utanç verici bir şekilde etkisiz. Güçsüz rakiplerine karşı bile bir tür catenaccio oynuyorlar ve pres yapmaya yönelik modern yaklaşım, oyunculara yabancı ya da yasaklanmış bir konsept gibi görünüyor.

'Kazanmanın önemli olan tek şey olduğu' bir kulüpte bile taraftarlar ve Juventus yanlısı basın koçlarına sırt döndüler; onun modası geçmiş oyun stiline sırt döndüler.

Ayrıca, Allegri'nin Corriere'deki maçların etkili bir şekilde bireysel kaliteye göre belirlediği iddiası, pek çok taraftar ve uzmana inandırıcı geldi.

Eski AC Milan orta saha oyuncusu Riccardo Montolivo, Dazn'a verdiği demeçte şunları söyledi: "İki tür koç vardır. Size hafızayla nasıl oynayacağınızı öğretenler vardır, sahaya gidiyorsunuz ve ne yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Düşünmek zorunda değilsiniz."

"Sonra, Allegri gibi, genel oyun planı hakkında size fikir verip, oyunun yorumunu bireysel oyunculara bırakan antrenörler vardır."

"Orada, oyuncuların bunu yapıp yapamayacağını veya başka bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını anlamanız gerekiyor."

Juventus’un kadrosu ve oyunu kesinlikle ikinciye giriyormuş gibi gözüküyor.

Getty/GOAL

Geçen hafta Tuttosport, "Juve-Allegri, yetti artık" dedi. Monza maçında canlı TV yayını esnasında bir taraftarın "S*ktir git Allegri!" diye bağırdığı duyuldu. Yıllık 13 milyon brüt maaşının 2025'e kadar sözleşmesi olduğu için, Allegri bunu yapmayacak. Juventus'un yine aynı sebepten onu kovması pek olası değil.

Geçen hafta bir taraftar Maurizio Arrivabene'e onu kovması için bağırdığında, CEO 'yerine gelenin parasını ödeyecek misin?' şeklinde yanıt verdi.

Elbette bu bir mizah denemesiydi ancak her iyi şakada bir gerçeklik payı vardır ve nakit sıkıntısı çeken Juventus'un Allegri yerine gelebilecek birinci sınıf bir koç için zorlanacağı açık hatta bu onlara küçük bir servete mâl olur. Kulüp, Allegri'yi görevden aldığı takdirde teknik direktöre 36 milyon Euro ödemek zorunda kalacak.

Arrivabene, Monza oyunundan önce Allegri'yi kovmanın delilik olacağında ısrar etmişti ancak bu aşamada gerçekten bunu göze alamaz mı? Çünkü Juventus'un sezonu şimdiden tehlike altında.

Allegri'nin bir gazeteci arkadaşıyla ‘sohbet’ olarak geçirmeye çalıştığı Corriere ile yaptığı röportaj, kulübü tamamen şaşırttı ve para cezası söylentilerine yol açtı.

Juve başkanı Andrea Agnelli kendini köşeye sıkıştırdı.

Allegri'yi geri getirmek onun fikriydi. Pavel Nedved'in onun 2019'da ayrılışında kilit bir rol oynadığı iddia edildiği ve şu an Allegri'nin derhal işten çıkarılması taraftarı bildirildi.

Bu arada Arrivabene’nin, sadece düşük maliyetli biri bulunabiliyorsa, koç değişikliğinden yana olduğu söyleniyor. Brighton'un yeni patronu Roberto De Zerbi için çok geç kaldılar. Primavera teknik direktörü Paolo Montero'ya dönmek konuşuluyor. Yine de Agnelli, acemi antrenör Andrea Pirlo'yu getirirken yaptığı hatayı tekrar yapma konusunda isteksiz.

Getty/GOAL

Juventus'un milli aradan sonra geri dönmesi ve Pogba, Chiesa gibi oyuncular Dünya Kupası'ndan dönene kadar takımın daha iyi bir durumda olması umuduyla Allegri ile devam etmesi bekleniyor.

Bunlarla birlikte çok anlaşılabilir bir korku var ki o da, işlerin daha iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceği fikri.

Alınsa Juventus şu an sadece zihinsel olarak kırılgan görünmüyor, fiziksel olarak da zayıf görünüyor; oyuncular sadece sahada halsiz değil aynı zamanda endişe verici kas sorunlarına da açık.

Allegri'nin antrenman oturumları ve fitness antrenörlerinin çalışmaları, Ağustos ayında Matthijs de Ligt'ın Bayern Münih'e gidişindenn sonra önemli bir konuşma konusu oldu.

Getty/GOAL

Matthijs de Light konu hakkındaki açıklamasında, "İtalya'da daha çok taktik ve sistemlerle ilgili çalışmalar yapılırken yoğunluğun daha az olduğunu söyleyebilirim. Hepsinden önemlisi Almanya'da yaptığımız antrenmanlarda sprint sayısı İtalya'dakine göre çok daha fazla. Buna alışkın olmadığım için ilk başta biraz zorlandım ancak şu anda oldukça iyi durumdayım" demişti ve Almanya'daki antrenmanlarının son dört sene içindeki en zor antrenmanı olduğunu eklemişti.

Agnelli'nin kulübün sorunlarına alternatif çözümler bulmaya istekli olması şaşırtıcı değil. Allegri'yi görevden almak onun için sadece pahalı olmakla kalmaz aynı zamanda utanç verici de olur. Çünkü Agnelli, Allegri'yi yeniden göreve getirmede etkili olduğunu açıkça itiraf etti.

Peki şimdi onu geri getirerek daha da büyük bir hata yaptığını itiraf edecek mi? Ne yaptığı hakkında hiçbir fikri yok gibi görünüyor. Juve efsanesi Marco Tardelli Allegri için, "Eğer giderse, onu seçenler de gitmek zorunda kalacak" diyor.

En üstlerden bir değişikliği memnuniyetle karşılayacak bir çok destekçi var. Bazıları Juventus'un ana şirketi Exor CEO'su John Elkann'ın kuzeninin başkanlığına müdahale etmesinin ve sona erdirmesinin zamanının geldiğini düşünüyor.

Kuşkusuz ki Agnelli'nin zeki bir yönetici olarak itibari, son dört yılda bir darbe aldı hatta Serie A'daki meslektaşlarının çoğu onun başarısız Avrupa Süper Ligi başlatma girişimini bile reddetti. Kulübün finansal istikrarsızlığını acımasızca pandemiye maruz kaldı, taraftarlar bilet fiyatlarına öfkelendi ve artık sanki berrak bir yok yokmuş gibi gözüküyor.

Benzeri görülmemiş bir Serie A hakimiyetinden geldiler ayrıca iki Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele ettiler ve şimdi tam bir kurumsal kriz yaşıyorlar. Ancak Agnelli'nin Juventus'un son yıllardaki dramatik düşüşündeki rolü nihayet yoğun bir inceleme altında.

Kulünün kendisini içinde bulduğu karmaşa için bazı sorumlulukları alması ya da durumu kamuya açık bir şekilde ele alması zorunludur.

Di Maria, pazar günü paylaşımından şunları da yazdı: "Ben bir profesyonelim ama aynı zamanda hatalar yapan ve hatalarını tanıyabilen bir insanım."

İşte Agnelli de aynı şekilde yapmak zorundadır. Allegri'yi geri getirmenin korkunç bir karar olduğunu kabul etmesi ve düzeltmek için harekete geçmesi bekleniyor.

Bu noktada, başkanın işini kurtarmak için elindeki tek umudun Allegri'yi kovmak olduğu sonucu ortaya çıkıyor.