Hollandalı stoper, İtalya'dan ayrılmaya hazırlanırken transfer masasında olan herkesi mutlu edecek.

Massimiliano Allegri, stoper Matthijs de Ligt'in bu yaz kulüpten ayrılması durumunda Juventus'un bu duruma hazır olacağını söyledi.

De Ligt'in adı, Chelsea ve Bayern Münih'e ile sıkça anılırken transfer olması halinde Torino'dan rekor bir bonservis bedeliyle ayrılacak.

Juve ve Bayern arasında bir görüşme yapıldığını kabul etmesine rağmen Allegri, De Ligt'in kalacağına dair iyimserliğini dile getirdi ve gazetecilere Hollandalı futbolcunun hala bir Juventus oyuncusu olduğunu hatırlattı.

Ancak, sözleşme görüşmeleri durmuşken De Ligt'i Juventus'ta kalmaya ikna etmek zor olabilir.

Allegri, De Ligt hakkında ne dedi?

İtalyan hoca salı günü düzenlediği basın toplantısında başarılı stoper için "Şu anda bir Juventus oyuncusu" dedi.

"Futbolda her şey olabilir, eğer kulüpten ayrılmak üzereyse kulüp olarak buna hazırız."

Daha önce, kulüp CEO'su Maurizio Arrivabene daha az umutlu bir tonda Tuttosport'a şunları söyledi:

"Bugün, ayrılmak isteyen bir oyuncuyu tutmak imkansız. Bu tür konular, her zaman parayla ilgili değildir ve eğer biri gitmek isterse, ona sadece tamam, gidebilirsin diyemeyiz.

"Bir oyuncuyu tutmak zor, ama müzakere masasında oturanların hepsi tatmin olmalı. Parası olan kazanır."

De Ligt'tin transferindeki son durum

GOAL, Chelsea'nin defans oyuncusunu öncelikli hedef haline getirdiğini, ancak Bayern Münih'in resmi müzakerelere başladığını anlıyor.

Bayern direktörü Hasan Salihamidzic, kulübün bir transfer hamlesi konusunda "iyimser" olduğunu söyledi.

Allegri, McKennie hakkında da konuştu

De Ligt'i görüştükten sonra Allegri, orta saha oyuncusu Weston McKennie'nin bu yaz ayrılmayacağı konusunda ısrar etti.

Allegri, "McKennie maalesef sakatlandı, ama çok önemli bir Juventus oyuncusu. O, Juve'de kalacak" dedi.

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