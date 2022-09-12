NE OLDU? Arkadiusz Milik, ikinci yarının duraklama süresinin sonunda ev sahibi takıma 3-2'lik bir skor getirdi ve çılgın bir kutlama yaptı.

Birkaç dakika sonra, VAR'a danışan hakem daha sonra, Bonucci ofsaytta olduğu için atılan golü iptal etti.

Ancak, tam da bu noktada bir sıkıntı vardı. Milik, gol sonrasında formasını çıkarıp ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü.

O, hem oyundan atıldı hem de golü sayılmadı.

NE DEDİLER: "Bu maç bizden resmen çalındı. Çarşamba günü için bizden çalınanların öfkesini enerjiye dönüştürmeliyiz.

"Zor bir maç olacak ve herkesin yardımına ihtiyacımız olacak" dedi Leonardo Bonucci gazetecilere.

BÜYÜK RESİM: Bu son olay, VAR'ın futbolda kullanımıyla ilgili başka soruları gündeme getirdi.

Son zamanlarda, teknolojinin sorunlara yol açan benzer şekilde tartışmalı bir dizi karar oldu.

DAHA FAZLASI: Pazar günü Allianz Stadyumu'ndaki tek drama bu değildi.

Golün gözden geçirileceği açıklandıktan sonra, Federico Fazio, Juan Cuadrado ve Max Allegri'ye kırmızı kartlar gösterilirken her iki oyuncu grubu arasında tartışmalar yaşandı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE: