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Juventus - SSC Napoli maçı VPN ile nasıl izlenir?

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Uluslararası yayınlar

Maç öncesi değerlendirme

Serie A - Hafta 10 1 Kas 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus, iki kulübün de çalkantılı bir dönemden geçtiği sırada oynanacak Serie A maçında Napoli'yi Torino'daki Allianz Stadyumu'nda ağırlıyor. Her iki teknik direktör üzerindeki baskı da ciddi ve maçın zamanlaması gerilimi daha da artırıyor.

Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, bu maça ağır bir darbe almış olarak çıkıyor. Geçen hafta sonu sahasında Lazio'ya 3-0 yenilmesi, hem savunmada hem hücumda ciddi sorunları açığa çıkardı. Juventus, doksan dakika boyunca kaleyi bulan yalnızca iki şut çekebildi. Bu sonuç, Spalletti'ye yönelik incelemeleri yoğunlaştırırken taktik fikirlerinin sahaya yansıyıp yansımadığı konusunda soru işaretleri doğurdu.

Avrupa Ligi bir nebze olsun rahatlama sağladı. NEC ve Celta Vigo galibiyetlerinin ardından organizasyonun lig aşamasında lider durumda bulunan Juventus, hafta ortasında Rennes'i de mağlup etti. Ancak ligdeki durum bu kadar kırılganken Avrupa'daki formun pek önemi kalmıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli de kendi istikrarsızlığını beraberinde getiriyor. Serie A'da Venezia'ya yenilen Napoli, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt'i 4-3 mağlup ederek toparlandı. Bu sonuç, takımın hem hücumdaki kalitesini hem de savunmadaki kırılganlığını gösterdi. Allegri'nin takımının son haftalarda ne yapacağını kestirmek zor.

Napoli'nin sakatlık listesi de belirsizliği artırıyor. Millî takım görevindeyken darbe alan Vergara'nın uzun süre forma giyemeyeceği düşünülüyordu ancak Allegri, oyuncunun ilk tahmin edilenden daha erken dönebileceğini belirtti. Bu maçta oynayıp oynamayacağı ise henüz belli değil.

Lig tablosunda iki takım da sezonun bu aşamasında olmayı beklediği yerde değil. İlk 10'un alt yarısında yer alan kulüpler arasında yalnızca bir basamak var. Bu da karşılaşmayı sezonun gidişatı açısından önem taşıyan bir mücadele hâline getiriyor.

Juventus - Napoli maçını nasıl izleyeceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Takım haberleri ve kadrolar

Spalletti, sakatlıkları nedeniyle dört oyuncusundan yararlanamayacak. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien ve Manuel Locatelli forma giyemeyecek. Bu durum, Juventus'un kadro seçeneklerini çeşitli bölgelerde kısıtlıyor. Muhtemel ilk 11 henüz netleşmedi; maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni gelişmelerin paylaşılması bekleniyor.

Allegri'nin de eksik oyuncularla ilgili sıkıntıları var. Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara, Costantino Favasuli ve David Neres, Napoli'nin sakat oyuncuları arasında listeleniyor. Vergara'nın beklenenden erken dönebileceği yönündeki önceki açıklamalara rağmen oyuncu, şimdilik sakatlık listesinde kalmaya devam ediyor. Deplasman takımının kadrosuyla ilgili gelişmeler, belli oldukça eklenecek.

Form durumu

Juventus, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da Lazio'ya sahasında 3-0 yenilmesi, kulübü sorunlarına çözüm arar hâlde bıraktı. Juventus, bundan önce Avrupa Ligi'nde Celta Vigo'yu deplasmanda 2-1 yenmiş ve Cagliari ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu beş maçta dört gol atıp beş gol yiyen Juventus'un performansı, Spalletti'nin gidermeye çalıştığı istikrarsızlığı ortaya koyuyor.

Napoli de son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt'i 4-3 mağlup eden Napoli, bir önceki lig maçında Venezia'ya 1-0 yenilmişti. Allegri'nin takımı bu süreçte Frosinone'yi 3-0 yendi ve Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı. Beş karşılaşmada dokuz gol atıp sekiz gol yemesi, Napoli'nin hücum gücünü ancak savunmadaki kalıcı sorunlarını da gösteriyor.

İki takım arasındaki maçlar

Bu iki takımın son karşılaşması, Ocak 2026'da Allianz Stadyumu'nda Juventus'un 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Bu, son beş karşılaşmadaki en farklı sonuçtu. Napoli, önceki beş maçın üçünü kazanırken Juventus bir galibiyet ve bir beraberlik aldı. Napoli, hem Aralık 2025'teki ters saha maçını hem de Ocak 2025'teki karşılaşmayı 2-1 kazandı. Eylül 2024'te Allianz Stadyumu'nda oynanan maç ise golsüz sona erdi.