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Serie A
team-logoJuventus
Allianz Stadium
team-logoSSC Napoli
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Neil Bennett
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Ülke

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Avusturya

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Brezilya

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Kanada

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Çin

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Kolombiya

Disney+ Premium Sur

Danimarka

TV2 Play Denmark

Mısır

STARZPLAY

Almanya

DAZN Germany

Büyük Britanya

DAZN UK

Hindistan

ZEE5

Endonezya

Vidio

İtalya

DAZN Italia

Japonya

DAZN Japan

Meksika

Disney+ Premium Mexico

Fas

STARZPLAY

Katar

STARZPLAY

Suudi Arabistan

STARZPLAY

İspanya

DAZN Spain

İsveç

TV4 Play

İsviçre

DAZN Switzerland

Türkiye

S Sport+

Birleşik Arap Emirlikleri

STARZPLAY

Uruguay

Disney+ Premium Argentina

ABD

Paramount+

Maç öncesi değerlendirme

crest
Serie A - Hafta 10
Allianz Stadium

Juventus, iki kulübün de çalkantılı bir dönemden geçtiği sırada oynanacak Serie A maçında Napoli'yi Torino'daki Allianz Stadyumu'nda ağırlıyor. Her iki teknik direktör üzerindeki baskı da ciddi ve maçın zamanlaması gerilimi daha da artırıyor.

Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, bu maça ağır bir darbe almış olarak çıkıyor. Geçen hafta sonu sahasında Lazio'ya 3-0 yenilmesi, hem savunmada hem hücumda ciddi sorunları açığa çıkardı. Juventus, doksan dakika boyunca kaleyi bulan yalnızca iki şut çekebildi. Bu sonuç, Spalletti'ye yönelik incelemeleri yoğunlaştırırken taktik fikirlerinin sahaya yansıyıp yansımadığı konusunda soru işaretleri doğurdu.

Avrupa Ligi bir nebze olsun rahatlama sağladı. NEC ve Celta Vigo galibiyetlerinin ardından organizasyonun lig aşamasında lider durumda bulunan Juventus, hafta ortasında Rennes'i de mağlup etti. Ancak ligdeki durum bu kadar kırılganken Avrupa'daki formun pek önemi kalmıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli de kendi istikrarsızlığını beraberinde getiriyor. Serie A'da Venezia'ya yenilen Napoli, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt'i 4-3 mağlup ederek toparlandı. Bu sonuç, takımın hem hücumdaki kalitesini hem de savunmadaki kırılganlığını gösterdi. Allegri'nin takımının son haftalarda ne yapacağını kestirmek zor.

Napoli'nin sakatlık listesi de belirsizliği artırıyor. Millî takım görevindeyken darbe alan Vergara'nın uzun süre forma giyemeyeceği düşünülüyordu ancak Allegri, oyuncunun ilk tahmin edilenden daha erken dönebileceğini belirtti. Bu maçta oynayıp oynamayacağı ise henüz belli değil.

Lig tablosunda iki takım da sezonun bu aşamasında olmayı beklediği yerde değil. İlk 10'un alt yarısında yer alan kulüpler arasında yalnızca bir basamak var. Bu da karşılaşmayı sezonun gidişatı açısından önem taşıyan bir mücadele hâline getiriyor.

Juventus - Napoli maçını nasıl izleyeceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Takım haberleri ve kadrolar

Juventus vs SSC Napoli Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • L. Spalletti

Spalletti, sakatlıkları nedeniyle dört oyuncusundan yararlanamayacak. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien ve Manuel Locatelli forma giyemeyecek. Bu durum, Juventus'un kadro seçeneklerini çeşitli bölgelerde kısıtlıyor. Muhtemel ilk 11 henüz netleşmedi; maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni gelişmelerin paylaşılması bekleniyor.

Allegri'nin de eksik oyuncularla ilgili sıkıntıları var. Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara, Costantino Favasuli ve David Neres, Napoli'nin sakat oyuncuları arasında listeleniyor. Vergara'nın beklenenden erken dönebileceği yönündeki önceki açıklamalara rağmen oyuncu, şimdilik sakatlık listesinde kalmaya devam ediyor. Deplasman takımının kadrosuyla ilgili gelişmeler, belli oldukça eklenecek.

Form durumu

JUV

JUV - Form

ATA
K2-0
CRE
K0-1
CGL
B1-1
CEL
K1-2
LAZ
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
NAP

NAP - Form

FIO
B1-1
FRC
K3-0
VIL
K3-1
VEN
K1-0
BOD
K4-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Juventus, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da Lazio'ya sahasında 3-0 yenilmesi, kulübü sorunlarına çözüm arar hâlde bıraktı. Juventus, bundan önce Avrupa Ligi'nde Celta Vigo'yu deplasmanda 2-1 yenmiş ve Cagliari ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu beş maçta dört gol atıp beş gol yiyen Juventus'un performansı, Spalletti'nin gidermeye çalıştığı istikrarsızlığı ortaya koyuyor.

Napoli de son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt'i 4-3 mağlup eden Napoli, bir önceki lig maçında Venezia'ya 1-0 yenilmişti. Allegri'nin takımı bu süreçte Frosinone'yi 3-0 yendi ve Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı. Beş karşılaşmada dokuz gol atıp sekiz gol yemesi, Napoli'nin hücum gücünü ancak savunmadaki kalıcı sorunlarını da gösteriyor.

İki takım arasındaki maçlar

Kafa Kafaya

JuventusÇizimSSC Napoli
1
1
3
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
3
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
MS
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
MS
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
MS
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
MS
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
MS
6Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı3/5

Bu iki takımın son karşılaşması, Ocak 2026'da Allianz Stadyumu'nda Juventus'un 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Bu, son beş karşılaşmadaki en farklı sonuçtu. Napoli, önceki beş maçın üçünü kazanırken Juventus bir galibiyet ve bir beraberlik aldı. Napoli, hem Aralık 2025'teki ters saha maçını hem de Ocak 2025'teki karşılaşmayı 2-1 kazandı. Eylül 2024'te Allianz Stadyumu'nda oynanan maç ise golsüz sona erdi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
InterInterINT
7610219+1219
K
K
B
K
K
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
K
K
K
B
K
3
RomaRomaROM
7520163+1317
K
B
B
K
K
4
AC MilanAC MilanMIL
7430147+715
K
B
K
B
B
5
ComoComoCOM
7421127+514
K
B
K
K
K
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
K
K
K
B
K
7
CagliariCagliariCGL
741267-113
K
B
K
K
K
8
JuventusJuventusJUV
732298+111
K
B
K
K
B
9
SSC NapoliSSC NapoliNAP
7313107+310
K
K
B
K
K
10
TorinoTorinoTOR
7313109+110
K
K
B
K
K
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
K
K
K
K
K
12
LecceLecceLEC
7304912-39
K
K
K
K
K
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
K
B
K
K
B
14
MonzaMonzaMON
72141315-27
K
K
K
K
B
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
K
K
B
K
B
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
K
K
K
K
K
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
K
K
K
B
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
K
K
B
K
K
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
K
K
K
K
B
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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